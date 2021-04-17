 

ОМОН разогнал очередь у офиса «Турецких авиалиний», приняв её за пикет

17.04.2021, 20:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Московская полиция атаковала граждан, собравшихся у офиса «Турецких авиалиний», чтобы оформить возврат денег за отменённые рейсы в Стамбул.

54 человека задержано, 11 госпитализировано, ещё около двухсот сумели убежать.

Собираться возле представительства авиакомпании на Валовой улице люди начали утром, когда стало известно, что из-за прекращения авиасообщения с Турцией их рейсы не состоятся. Выстроилась большая очередь. В 12:05 проезжавший мимо наряд ГИБДД сообщил в дежурную часть о скоплении людей с недовольными лицами. Второй Оперативный полк ГУВД Москвы был поднят по тревоге и немедленно прибыл на место. В операции задействовали 27 единиц техники и 400 полицейских.

– Личный состав действовал в соответствии с инструкциями, в ходе пресечения незаконного мероприятия нарушений законности не допущено, задержано достаточно граждан, они понесут административную ответственность в соответствии с ситуацией, – сообщила пресс-служба ГУВД Москвы.

Задержанных доставили в суд района Замоскворечье, где они ожидают прибытия судей. Адвокаты на заседания допущены не будут, в ходе рассмотрения каждый получит 15 суток ареста. Столько же получат граждане, получившие травмы в ходе разгона. Но они начнут отбывать наказание после выписки из больниц.

– Задержанные утверждают, что они лишь пришли сдать авиабилеты. Но в деле имеются рапорты сотрудников, что собравшиеся выражали недовольство решением Президента о закрытии авиаперевозок в Турцию, – написал председатель Замосквореченского суда в своём Twitter.

Рассмотрение административных дел участников «пикета» на Валовой закончится к утру. Тогда же их развезут по спецприёмникам.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.06 / Мнение: “Киберпанк 2077”. Трейлер

06.12 / Мнение: Генеральный курс официальной русофобии

06.09 / Диетологи перечислили 8 вредных для организма привычек после употребления еды

11.01 / “Секс в большом городе” возвращается: Сара Джессика Паркер и другие представили первый тизер

10.02 / Мнение: Купи еды в последний раз… Не ради себя – ради Климата!

25.02 / Политолог Казакевич исключил интеграцию России и Белоруссии при “нелегитимном” Лукашенко

01.11 / Эксперт объяснил роль силовиков в падении режима Лукашенко

02.07 / В Нью-Йорке произошло обрушение жилого дома

04.10 / Алгоритмы Facebook начали блокировать аккаунты за использование тройных скобок

13.12 / Два камня среди костей возродили споры о времени прибытия первых людей в Америку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика