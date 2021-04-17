ОМОН разогнал очередь у офиса «Турецких авиалиний», приняв её за пикет

Московская полиция атаковала граждан, собравшихся у офиса «Турецких авиалиний», чтобы оформить возврат денег за отменённые рейсы в Стамбул.

54 человека задержано, 11 госпитализировано, ещё около двухсот сумели убежать.

Собираться возле представительства авиакомпании на Валовой улице люди начали утром, когда стало известно, что из-за прекращения авиасообщения с Турцией их рейсы не состоятся. Выстроилась большая очередь. В 12:05 проезжавший мимо наряд ГИБДД сообщил в дежурную часть о скоплении людей с недовольными лицами. Второй Оперативный полк ГУВД Москвы был поднят по тревоге и немедленно прибыл на место. В операции задействовали 27 единиц техники и 400 полицейских.

– Личный состав действовал в соответствии с инструкциями, в ходе пресечения незаконного мероприятия нарушений законности не допущено, задержано достаточно граждан, они понесут административную ответственность в соответствии с ситуацией, – сообщила пресс-служба ГУВД Москвы.

Задержанных доставили в суд района Замоскворечье, где они ожидают прибытия судей. Адвокаты на заседания допущены не будут, в ходе рассмотрения каждый получит 15 суток ареста. Столько же получат граждане, получившие травмы в ходе разгона. Но они начнут отбывать наказание после выписки из больниц.

– Задержанные утверждают, что они лишь пришли сдать авиабилеты. Но в деле имеются рапорты сотрудников, что собравшиеся выражали недовольство решением Президента о закрытии авиаперевозок в Турцию, – написал председатель Замосквореченского суда в своём Twitter.

Рассмотрение административных дел участников «пикета» на Валовой закончится к утру. Тогда же их развезут по спецприёмникам.

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