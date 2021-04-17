Зарегистрированные пользователи сайта в поддержку Алексея Навального принудительно станут участниками программы «Дальневосточный гектар»

В декабре 2020 года депутаты Государственной думы внесли поправку в программу «Дальневосточный гектар» и предложили переселять политически активных жителей на Дальний Восток и в Арктику.

Правительство уже подготовило список граждан, которые будут переселены на Дальний восток. Ими станут зарегистрированные пользователи сайта в поддержку Алексея Навального и сторонники «Умного голосования».

– Мы решили собрать самых активных жителей страны, готовых к серьёзным государственным переменам и желающих жить в прекрасной России будущего. Их потенциал, стойкость и сплоченность помогут регионам Дальнего Востока вырваться в лидеры по качеству жизни и экономическим показателям. Надеемся, что переезд политически активных граждан на Дальний восток поможет им приблизиться к цели жить в прекрасной России будущего, — рассказали в правительстве.

С переездом участникам программы поможет РЖД, компания уже закупила непрозрачные шторы для переоборудования плацкартных вагонов в вагоны купе, чтобы люди с комфортом провели несколько дней в поезде.

—