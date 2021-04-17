В Санкт-Петербурге пенсионер умер через час после прививки от коронавируса

В комитете по здравоохранению города изданию рассказали, что пенсионер из Красногвардейского района “скончался в течение часа после вакцинации”.

“После получения первого компонента вакцины провел под наблюдением врачей положенные полчаса. Причина смерти будет установлена экспертами бюро судмедэкспертизы”, – объяснили чиновники.

Прививку пенсионеру делали в районной поликлинике, умер он по пути домой.

16 апреля радиостанции “Эхо Москвы” сообщили, что причина смерти мужчины в Санкт-Петербурге еще не установлена.

Контекст:В РФ бесплатно прививают от коронавируса российскими вакцинами “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”.

Вакцину от коронавируса в России получили более 8 млн человек, сообщало 16 апреля агентство РБК.

Первая российская вакцина “Спутник V” была зарегистрирована 11 августа 2020 года. Президент РФ Владимир Путин утверждал, что она эффективна, формирует устойчивый иммунитет и прошла все проверки. По данным Российского фонда прямых инвестиций, на 1 апреля препарат “Спутник V” одобрили для использования в 59 странах.

В то же время вакцина подверглась критике в научном сообществе, так как она была зарегистрирована до прохождения третьей фазы клинических испытаний. В России заявляли о 95-процентной эффективности. В международном журнале The Lancet была опубликована информация об эффективности на уровне 91,6%.

При этом ряд российских ученых отмечали, что ускоренный подход к регистрации вакцины противоречит научным и этическим нормам разработки лекарств. Получившие прививку россияне жаловались на различные побочные эффекты – жар, потерю обоняния, повышенное давление.

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