 

Джемилев объяснил, что слова о его возможном выходе из фракции в Раде Ермак произнес “в порядке обсуждения”

17.04.2021, 20:22, Новости дня
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“Это в порядке обсуждения было: а не лучше ли было б, если все крымские татары, которые в разных фракциях – “Голос”, “Европейская солидарность”, может, еще кто присоединится, – создали отдельную парламентскую группу, которая бы называлась “Крым” или “Деоккупация Крыма”, и тогда бы, дескать, вопросы, связанные с Крымом, быстрее проходили в Верховной Раде”, – сказал он.

Джемилев отметил, что вопрос обсуждался “в порядке предложения, а не ультиматума”, и на встрече с Ермаком участвовали “другие депутаты, крымские татары”.

Лидер крымскотатарского народа подчеркнул, что выход из фракций в Верховной Раде и создание отдельной депутатской группы – сейчас не рассматривается.

Контекст:Джемилев был избран в Верховную Раду в 2019 году по спискам партии “Европейская солидарность”, его номер в списке был шестой. Джемилев – беспартийный.
О предложении Ермака нардеп рассказал 16 апреля 2021 года в эфире крымскотатарского телеканала ATR. “Если вы выйдете из “Европейской солидарности” и создадите свою парламентскую группу “Крым”, мы сможем быстрее решать вопросы крымских татар”, – процитировал Ермака Джемилев.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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