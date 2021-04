В Лондоне попрощались с принцем Филиппом. Королева на церемонии сидела одна

Гроб с телом монарха доставили к часовне Святого Георгия в Виндзорском замке на Land Rover, который модифицировали по проекту принца Филиппа.

Похоронную процессию возглавили гренадерский отряд, партия генерал-майора и начальники военной службы. Далее шли дети умершего принца – принц Чарльз и принцесса Анна, внуки – герцог Кембриджский Уильям, герцог Сассекский Генри и их кузен Питер Филлипс (шел между братьями Уильямом и Генри).

Королева ехала на автомобиле в конце процессии.

В Виндзорском замке Елизавета II сидела одна, это связано с противоэпидемическими ограничениями, отмечает ВВС.

Фото: The Royal Family / Twitter

Число гостей было ограничено 30. Все они были одеты в штатском, на похоронах присутствовали близкие родственники, премьер Великобритании Борис Джонсон отказался от участия в церемонии, чтобы туда могло попасть большее количество членов семьи.

Не было на похоронах и маленьких правнуков принца Филиппа и королевы Елизаветы. Также не приехала супруга принца Гарри Меган. В Букингемском дворце сообщали, что беременной Меган не рекомендуют путешествовать врачи, но в СМИ озвучивали и альтернативную версию.

Панихиду провел настоятель Виндзора, архиепископ Кентерберийский, отмечает ВВС.

После отпевания гроб с телом опустили в подземную королевскую усыпальницу в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это был семейная церемония с элементами, которые включили по пожеланию умершего, отметила в Twitter пресс-служба Букингемского дворца.

This afternoon, The Duke of Edinburgh’s Funeral took place at Windsor Castle.

It was a family occasion which recognised His Royal Highness’s military associations and included some unique personal touches, in line with The Duke’s wishes: https://t.co/utgjrb8rmD pic.twitter.com/bYWCMsEgk3

— The Royal Family (@RoyalFamily) April 17, 2021

Контекст:Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филипп скончался утром 9 апреля в возрасте 99 лет.

С 16 февраля по 16 марта он находился в госпитале и был прооперирован – он перенес операцию на сердце. В день выписки муж Елизаветы II покинул госпиталь на инвалидном кресле.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

