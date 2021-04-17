Мнение: Москва превращается в Париж, одежда с подогревом и колхозники против борщевика

1. Неудивительно, что европейцы столь рьяно сражаются с глобальным потеплением. Русофобская пропаганда заставляет их косо смотреть в сторону России, а в Россию из-за потепления приходит европейский климат, что лишает европейцев последних конкурентных преимуществ перед нами:

https://lenta.ru/news/2021/04/09/paris/

В Москве из-за глобального потепления постепенно установится погода «как в Париже». Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

По его словам, в столичном регионе зимой уже потеплело на 3-3,5 градуса, и со временем влияние Атлантики, которая создает теплый климат в Европе, будет только усиливаться на европейской территории России.

В ближайшие 30 лет еще потеплеет градуса на 4, а то и на 5. Уже сейчас среднеянварские температуры — это где-то минус 5 градусов. То есть буквально 20-30 лет, и в Москве температура зимой будет в среднем выше нуля.

Семенов рассказал, что из-за глобального потепления зимы будут мягче, а летом станет теплее. «Но летом температура будет расти медленнее, чем зимой. Иными словами, мы будем двигаться в сторону климата Парижа. Для большинства населения это благоприятные изменения», — сказал климатолог.

Итак, всего через 20-30 лет Москва может превратиться в подобие Парижа. Вероятно, этот прогноз относится и к соседним городам Европейской части, включая Петербург.

С другой стороны, если в середине 21 века к нам снова сунутся какие-нибудь захватчики, то, к сожалению, они уже не увязнут в снегах и распутице, ведь и дороги у нас теперь гораздо лучше…

2. Читатель gaz_v_pol предлагает технологическое решение, как спасти механизаторов и прочих представителей героических профессий от наших пока ещё суровых морозов:

https://olegmakarenko.ru/2115800.html?thread=799020504#t799020504

Одежда с подогревом. В последние годы в этой области большой технологический прорыв. Такая одежда была и советские годы, но это была сложная в эксплуатации, дорогая и неудобная история. Нужен был высокий расход энергии, требовавший мощного и ёмкого источника. Не только у нас — в США была та же история.

Теперь всё изменилось, появились тепловые панели на основе карбоновых волокон, которые даже в бытовых условиях можно вшить в имеющуюся одежду — и заряжать от пауэрбанка (не такого как раньше, обычного телефонного, нетяжёлого и недорогого). Эти современные греющие панели — намного экономичнее сделанных по старой технологии. Пауэрбанка на 10 000 миллиампер хватит на 6-8 часов работы в экономном режиме и на 3-5 в усиленном. Карбоновые не опасны в плане удара тока, их можно стирать.

Для тех, кому интересны подробности:

https://zen.yandex.ru/media/id/5fa0448d2907ff120820ab31/odejda-s-podogrevom-v-pohode-5fad6dfb4278375e7e50f49b

Вот как это выглядит на практике: нагревательные панели в одежде, съемка тепловизором:

3. Читатель fly_dream рассказывает о неравной борьбе колхозников с борщевиками:

https://olegmakarenko.ru/2111987.html?thread=798284787#t798284787

В нашем колхозе борщевик — как стихийное бедствие. Мы пытались. Мы каждый год пытаемся. Мы его выкапывали, травили, мы писали на добродел, после чего приезжали «космонавты» и тоже его травили, что он весь пожелтел. И ни фига не помогает. Единственный вариант, по-моему, это тупо купить укрывную плёнку… и прямо гектарами её всюду расстелить, чего, разумеется, никто на фиг делать не будет. Более того, сейчас светлые чиновничьи головы придумали штрафовать владельцев участков под забором которого растёт борщевник, и что с этим делать — не понятно. Он как чуть подрастает, мы его рубим и выкорчёвываем, через месяц он такой — как был. К нам, слава Богу, не цепляются пока, но потенциально — любой проверяющий приедет и оштрафует.

А напротив у нас там вообще соток десять пустыря, и на нём шестиметровые леса этих борщевиков вырастают. Мы скидываемся на трактор-косилку, который это дело косит, но толку?

Про топинамбур читал — как засеять им гектары территории (и за чей счёт?) не понятно. Про «обвязать пакетами зонтики, чтобы семена не падали в почву» тоже читал — где взять тысячу пакетов и кто всё лето будет их обвязывать — не понятно. Самый просто вариант — с укрывной плёнкой, видится мне. То есть лишить наш колхоз зелени и т.д., и чтобы всё провоняло пластиком…

Интересно, сколько нужно квадратных метров плёнки на всю Россию, чтобы ликвидировать борщевичную угрозу? Хватит ли у нас на это полимеров? Ведь заодно так можно справиться и со многими другими вредителями. Великий кормчий, помнится, проводил подобные эксперименты в Китае. Надо посмотреть в учебнике, какой прирост урожайности в итоге он получил.