Эксперт Рудяков предрек Зеленскому уголовную ответственность и страшную старость

Руками президента Украины Владимира Зеленского осуществляют противозаконные действия. Политик подчиняется чужой воле, хотя на внутреннюю аудиторию своей страны работает совершенно патриотично. Все это обернется в конечном итоге для Зеленского страшными последствиями. В будущем ему может грозить уголовная ответственность и страшная старость. Такое мнение выразил директор украинского информационно-аналитического центра “Перспектива” Павел Рудяков. Его слова приводит портал “Украина.ру”.

По словам эксперта, Владимир Зеленский часто говорит разные вещи на разные аудитории. Таким образом он ведет двойную игру. И это даже не политическое маневрирование, а технологии. Для одних нужна одна правда, для других – другая.

Ранее Владимир Зеленский сказал генсеку НАТО, что вступление Украины в североатлантический альянс является единственным способом поконсить с обострением в Донбассе.

Рудяков напомнил, что последнее время политики на Украине несут какую-то незначительную чушь, сотрясая воздух. Недавно Зеленский разорялся на тему русского языка. Это было как раз в то время, когда на внешней политической арене шел серьезный разговор о невозможности вступления Украины в НАТО.

Из этого следует вывод, что все внутренние заявления Владимира Зеленского призваны просто прикрывать какие-то серьезные вещи, которые происходят вовне страны. То есть многие слова просто отвлекают внимание граждан Украины от реального положения дел.