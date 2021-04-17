Сенатор Пушков объяснил стремление Байдена провести саммит с Путиным: Худшие последствия

На днях состоялись переговоры лидера США Джо Байдена и Владимира Путина. Байден предложил Путину провести двусторонний саммит. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал разговор руководителей двух стран. Он заявил, что саммит просто необходим американскому президенту, и объяснил, почему.

По словам Алексея Пушкова, Джо Байден боится обострения ситуации в Донбассе, которое может произойти до очередного военного конфликта, в котором Америка не сможет вести войну на стороне Незалежной. Ведь когда-то Украина вступила в такой конфликт и потерпела поражение.

“Повторение, причем с еще худшими возможными последствиями для Украины, стало бы сильным ударом по позициям США, которого Байден стремится избежать”, – написал сенатор.

Ранее политический эксперт Павел Рудяков разъяснил, зачем Зеленский говорит о НАТО, зная, что Украину туда никогда не примут. По его словам, руками президента Украины Владимира Зеленского осуществляют противозаконные действия третьи лица. Политик подчиняется чужой воле, хотя на внутреннюю аудиторию своей страны работает совершенно патриотично. Все это обернется в конечном итоге для Зеленского страшными последствиями. В будущем ему может грозить уголовная ответственность.