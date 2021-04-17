На фасаде посольства РФ в Испании появился портрет Гагарина

Работу выдающегося испанского художника Аугусто Феррер-Далмау, который нарисовал портрет первого космонавта Юрия Гагарина, оцифровали и вывесили на фасаде российского посольства в Мадриде, сообщил посол РФ в Испании Юрий Корчагин.

«Мы очень признательны маэстро за то, что он решил посвятить одну из своих работ 60-летию полета человека в космос», – цитирует РИА «Новости» Корчагина.

У испанского художника хорошие связи с Россией, во время визита в Москву он посещал студию художников имени Грекова и остался под впечатлением от традиций русских мастеров батальной живописи.

Портрет Гагарина был передан посольству. Его оцифровали, увеличили изображение и вывесили на фасаде, добавив на полотно знаменитые слова советского космонавта, переведенные на испанский: «Я вижу Землю. Она так прекрасна. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее».

«Гагарин в скафандре, со своей знаменитой улыбкой, корабль «Восток». Его портрет виден всем жителям Мадрида и гостям испанской столицы, которые проходят мимо здания нашей дипмиссии», – рассказал посол.

Ранее российское посольство в Мадриде сообщило, что на полотне в свойственной мастеру уникальной живописной манер будете изображен Гагарин на фоне Земли и летящего космического корабля «Восток». Также в посольстве поблагодарили художника за «большой вклад в укрепление российско-испанских культурных связей и сохранение исторической памяти о героическом подвиге» космонавта.