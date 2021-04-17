 

В Крыму ввели новые правила для приезжающих из-за границы

17.04.2021, 20:14, Новости дня
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Глава Крыма Сергей Аксенов обязал всех прибывающих из-за рубежа заполнять анкету. Он также утвердил порядок приезда иностранных студентов, информирует пресс-служба главы республики.

«Глава Республики Крым Сергей Аксенов внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности на территории Республики Крым». С 17 апреля 2021 года иностранные граждане и лица без гражданства при пересечении границы Российской Федерации на территории Республики Крым, помимо прочих документов, в целях обеспечения санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска через государственную границу должны будут заполнить анкету прибывающего на территорию Российской Федерации», – говорится в сообщении.

При этом граждане России, за исключением членов экипажа морских и речных судов, водителей автомобилей международного сообщения, как отметили в пресс-службе, также должны заполнить анкету прибывающего в электронном виде посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг. Кроме того, в течение трех календарных дней со дня прибытия на территорию Республики Крым необходимо пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР.

Глава Крыма также утвердил порядок приезда иностранных студентов. Им необходимо обследоваться на COVID-19 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия в Крым и в течение четырех дней после въезда. До получения результатов тестов они обязаны соблюдать режим изоляции.

Напомним, 15 апреля все граждане России, прибывающие в страну любым видом транспорта, обязаны сдавать тест на коронавирус в течение трех дней с момента приезда.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса принял решение ограничить регулярное и чартерное авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня, так как в странах сложная эпидемиологическая ситуация.



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