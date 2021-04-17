Названы 5 способов защиты кузова машины от агрессивной внешней среды

Эксперты назвали 5 способов, чтобы защитить кузов машины от воздействия агрессивной среды. Простые и надежные методики помогут как сберечь внешний вид автомобиля, так и продлить его работу без необходимости внепланового ремонта.

В процессе эксплуатации машины ее кузов может потерять свой первоначальный вид из-за целого ряда факторов. Так, мелкие камешки и песок портят лакокрасочное покрытие, влага может привести к образованию ржавчины, а перепады температур или удары – к сколам эмали. Эксперты автосферы рассказали, как защитить транспортное средство, продлив его службу без необходимости новой покраски или ремонта.

Многие салоны и магазины предлагают качественную пленку из винила. Ей покрывают кузов для защиты от царапин или ударов мелкими предметами, например, камешками. Более дорогой вариант – полиуретан, благодаря удвоенной по сравнению с предыдущим вариантом толщине в 200 мк он держится порядка десяти лет. Хорошей покупкой будет и отполированный полиуретан, такие пленки служат еще дольше.

Антигравий невозможно нанести на весь кузов, однако такое покрытие защитит пороги и колесные арки, наиболее часто страдающие от мелких сколов, грязи и реагентов. Локальное покрытие спасет от коррозии и обладает высокой стойкостью к износу.

Более демократичным вариантом является так называемая жидкая резина, ее чаще всего наносят перед путешествием. Если в краткие сроки необходимо подготовить авто к поездке по маршруту с агрессивной средой, например, по сельским дорогам или в горной местности, этот способ является очень результативным.

Промежуточным компромиссом между двумя названными выше способами является нанесение жидкого стекла. Такое покрытие обладает водоотталкивающими свойствами, благодаря чему на авто не налипает грязь. Однако обновлять его придется чаще, и от сильных царапин или сколов оно не защитит.

Идеальным для туристических поездок или на дачу можно назвать раптор. Достаточная толщина полимерного покрытия защитит кузов от ударов камней на неровной дороге и жестких касаний веток при передвижении по лесистой местности.

Источник: inforeactor.ru