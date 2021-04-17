“Полезно для здоровья”: Ученые рассказали об эффективном способе избежать проблем с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом

Ученые из Нидерландов провели исследование, в ходе которого изучили влияние физической активности на динамику развития некоторых опасных болезней. Выяснилось, что упомянутая практика приводит к снижению вероятности сердечных приступов и летальных исходов.

В процессе исследования ученых, представляющих Университет Радбауд (Неймеген, Нидерланды), были использованы данные 88 320 человек из когортного тестирования LifeLines. Всем участникам предварительно был проведен тщательный медицинский осмотр, а затем они заполнили опросники, касающиеся историй их болезней и подробностей образа жизни, в том числе – сведений о проводимых регулярно физических упражнениях. Спустя четыре года упомянутые мероприятия у исследуемых были повторены. Участников разделили на пять групп с учетом проявлений активности на изначальном уровне и по прошествии четырех лет: показатели значительного и умеренного снижения, значительного и умеренного улучшения, и, соответственно, “нейтральный” уровень. Далее в течение семи лет производился мониторинг динамики состояния здоровья исследуемых, с учетом сердечно-сосудистых заболеваний или летальных исходов. Сообщается, что в начале исследования 21% (18 502 человека) при среднем возрасте в 55 лет имели высокие показатели артериального давления, повышенный уровень холестерина или диабет. Результаты показали, что у тех участников, чьи показатели физической активности улучшились от умеренного до большого, риск развития сердечно-сосудистых болезней или смертельного исхода во время последующей медицинской оценки был ориентировочно на 30% ниже, чем у исследуемых, не улучшивших свою приверженность к физическим упражнениям.

К слову, остальные 79% участников исследования (69 808 человек) изначально не имели проблем со здоровьем, характерных для вышеуказанных жителей страны, а их средний возраст насчитывал 43 года. По итогам научной работы специалисты обнаружили, что люди, снизившие свою физическую активность, на 40% увеличили опасность появления у них проблем с сердечно-сосудистой системой или смерти по сравнению с не менявшими уровень активности в сторону снижения респондентами. “Предыдущее исследование показало, что улучшение физической активности полезно для здоровья. Однако эти исследования проводились среди населения в целом. В нашем исследовании мы были заинтересованы увидеть, были ли подобные эффекты у людей с сердечно-сосудистыми факторами риска, такими, как высокое кровяное давление, высокий уровень холестерина и диабет”, – подытожила один из авторов научной работы, доктор Эсме Баккер. Примечательно, что, в соответствии с европейскими руководящими принципами, медицинские эксперты советуют для предотвращения проблем с сердечно-сосудистой системой уделять еженедельно не менее 75 минут высокоинтенсивным аэробным нагрузкам, либо вдвое большее время – упражнениям со средней интенсивностью.

Источник: glas.ru