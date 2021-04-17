“Не от большого ума”: Татьяна Брухунова достойно ответила на нападки хейтеров

Личный ассистент и супруга известного юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова разместила на своей странице в Instagram публикацию, посредством которой достойно ответила на нападки критикующих её хейтеров. Пост вызвал массу солидарных отзывов от подписчиков.

Поводом для публикации послужила критика части посетителей личного микроблога Татьяны Брухуновой, периодически обвиняющих её в отсутствии современного вкуса в одежде. Хейтеры даже придумали термин, посредством которого нередко озвучивают характерный выбор знаменитости – “Бабушкин гардероб”. Однако хозяйка аккаунта, как выяснилось, является убежденной приверженицей своего стиля, считая его адекватным и правильным. Более того, “критиков” своих предпочтений красотка в свежем посте обвинила в неумении достичь понимания собственного стиля и логичном стремлении, из-за этого “не от большого ума” осыпать нападками других людей. К слову, на опубликованном фото супруга Петросяна, отдыхающая в настоящее время в Красной Поляне, предстала в разноцветном спортивном костюме, стилистика которого вполне бы соответствовала моде времен её матери. “Мама, увидев этот снимок, написала: “Будто это я!”. Думается мне, это самый большой комплимент стилистического попадания в эпоху”, – отметила Брухунова. К слову, напоследок она выразила признательность одному из модных магазинов, в котором имела удовольствие приобрести полюбившийся ей предмет гардероба.

Стоит отметить, что практически все фолловеры, увидевшие упомянутую публикацию, отметили привлекательность продемонстрированного Татьяной Брухуновой костюма, а также красоту её самой. Однако наибольшее уважение вызвало у поклонников то, каким остроумным и адекватным образом их любимица “поставила на место” невежественных обвинителей её стиля.