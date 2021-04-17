Мнение: Высылка мигрантов

Российское министерство внутренних дел потребовало от стран Содружества Независимых Государств (СНГ), чтобы свыше 1 млн их граждан, нелегально находящихся в России, до 15 июня покинули РФ. Такое заявление сделал в пятницу, 16 апреля, заместитель главы МВД Александр Горовой на заседании Межпарламентской ассамблеи СНГ. "Если мы с вами эту численность до 15 июня не уберем, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворения и закрытия границ", – заявил он.

Парадокс происходящего в том, что буквально месяц назад чиновники били тревогу по поводу критической нехватки рабочих рук и именно трудовых мигрантов. Только в строительной отрасли назывался дефицит в 1,2 млн человек: «…В России сейчас не хватает как минимум 1,2 млн строителей, утверждает Минстрой. Он связывает кадровую проблему с отъездом иностранцев из-за пандемии коронавируса. В декабре министерство просило упростить въезд для трудовых мигрантов. Сейчас их возвращают в Россию «в ручном режиме»…»

Смена вектора политики буквально за месяц может говорить лишь об одном — в ситуацию снова вмешивается политика. Причем политика крайне высокого уровня, вынуждающая принимать абсолютно скоропалительные и крайне опасные решения.

Проблема в том, что выслать нелегалов, наверное, можно. Это будет непросто, но в целом решение есть. Известны места компактного расселения мигрантов, облавы с помощью военных, сортировка и немедленный вывоз эшелонами под охраной.

Но затем начинаются последствия. Внутри страны встанут стройки. И не только они. Для стагнирующей экономики это окажет негативный эффект, причем он наверняка будет иметь отложенные последствия и эхом отзовется по целому ряду смежных отраслей. «Снаружи» ситуация будет не лучше. Среднеазиатские республики, посылая своих граждан на заработки в Россию, во-первых, снижают собственное внутреннее демографическое и социальное давление, во-вторых, получают существенный приток денег в свою экономику. Всё вместе это стабилизирует политическую обстановку внутри этих стран куда как лучше, чем вся армия, полиция и органы безопасности. Возвращение нескольких миллионов человек резко осложнит вначале социальную, а затем и политическую обстановку по всему региону. Который, между прочим, критически важен для России просто потому, что у нее нет никакой возможности выстраивать кордон на своей территории. Безопасность России начинается на Памире.

Но прямо сейчас случилось что-то, что вынуждает плюнуть на все прежние соображения и идти по наиболее тупому и опасному сценарию, который может аукнуться (и обязательно аукнется) в достаточно близкой перспективе.

Ответ на поверхности: Кремль явно опасается роста нестабильности внутри страны. Нестабильность будет означать если не распад экономики, то прекращение сколь-либо ритмичной ее работы. Естественно, на улице окажутся миллионы, и первыми будут как раз мигранты. Часть уедет, но многие и останутся.

Контролировать оставшихся мигрантов, с которыми, понятно, никто никакой работы не ведет, оставшихся без работы и денег, но зато со способностью сбиваться в стаи, будет невозможно. А потому принимается решение превентивно и очень быстро сократить этот опасный контингент, невзирая ни на какие последствия.

По всей видимости, Кремль на полном серьезе рассматривает сценарий введения «калечащих» санкций, в том числе и с отключением системы международных расчетов, эмбарго на экспорт и импорт, закрытие границ и много чего еще. Тут уже неважно даже, во сколько раз упадет курс рубля. Тут бы хоть на каком-то уровне остановить падение.

Поэтому и срочная эвакуация иностранцев под вывеской высылки незаконных мигрантов. В принципе, любой легальный трудовой мигрант может в любой момент стать нелегалом — достаточно аннулировать разрешение на работу под любым предлогом. Поэтому «нелегальные» – это просто повод. Высылать будут по спущенным сверху показателям.

Правда, есть нюанс. Российский традиционный бардак плюс распадающаяся система управления могут не позволить решить задачу. Ни в установленные сроки, ни в какие бы то ни было. Ну, и плюс коррупция, конечно. А потому успеют ли к июню выслать такое количество — это большой вопрос.

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