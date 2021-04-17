Принцесса Евгения и Зара Тиндалл впервые вышли в свет после родов

Сегодняшний день для поклонников британской королевской семьи запомнится не только самим фактом похорон принца Филиппа, но и парой положительных моментов, которые произошли на их фоне. Подданные были рады увидеть среди родственников покойного принца, присутствовавших на церемонии прощания, 31-летнюю принцессу Евгению – это ее первый публичный выход в качестве мамы. Вместе со своим супругом, Джеком Бруксбенком, она приехала почтить память своего деда. Напомним, в 8:55 утра 9 февраля Евгения родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Мальчика назвали Августом. Для принца Эндрю это первый внук, а для его матери, королевы Елизаветы II, малыш стал девятым правнуком.

Принцесса Евгения и Джек Бруксбенк Принцесса Евгения

На церемонии прощания с принцем Филиппом присутствовала еще одна новоиспеченная мама – дочь принцессы Анны и внучка королевы Зара Тиндалл. Чуть меньше месяца назад 39-летняя Зара стала мамой, правда, в отличие от своей двоюродной сестры Евгении, уже в третий раз. На похоронах ее также сопровождал супруг, 42-летний экс-игрок в регби Майк Тиндалл. 24 марта у пары родился первый сын Лукас Филипп, также у них подрастают две дочери – и все они сегодня остались дома. Для королевы Великобритании малыш стал, соответственно, десятым правнуком.

Обе внучки покойного принца Филиппа со своими мужьями не шли вместе с остальными в траурной процессии за катафалком, а остались стоять по обеим сторонам дороги, склонив головы в знак уважения герцогу Эдинбургскому. После они вместе с остальными добрались до часовни Святого Георгия, где присутствовали на отпевании. Оно продлилось чуть больше часа.

Зара и Майк Тиндалл