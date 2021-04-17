 

Принцесса Евгения и Зара Тиндалл впервые вышли в свет после родов

17.04.2021, 19:36, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сегодняшний день для поклонников британской королевской семьи запомнится не только самим фактом похорон принца Филиппа, но и парой положительных моментов, которые произошли на их фоне. Подданные были рады увидеть среди родственников покойного принца, присутствовавших на церемонии прощания, 31-летнюю принцессу Евгению – это ее первый публичный выход в качестве мамы. Вместе со своим супругом, Джеком Бруксбенком, она приехала почтить память своего деда. Напомним, в 8:55 утра 9 февраля Евгения родила сына весом 3 килограмма 600 граммов. Мальчика назвали Августом. Для принца Эндрю это первый внук, а для его матери, королевы Елизаветы II, малыш стал девятым правнуком.

Принцесса Евгения и Джек БруксбенкПринцесса Евгения

На церемонии прощания с принцем Филиппом присутствовала еще одна новоиспеченная мама – дочь принцессы Анны и внучка королевы Зара Тиндалл. Чуть меньше месяца назад 39-летняя Зара стала мамой, правда, в отличие от своей двоюродной сестры Евгении, уже в третий раз. На похоронах ее также сопровождал супруг, 42-летний экс-игрок в регби Майк Тиндалл. 24 марта у пары родился первый сын Лукас Филипп, также у них подрастают две дочери – и все они сегодня остались дома. Для королевы Великобритании малыш стал, соответственно, десятым правнуком.

Обе внучки покойного принца Филиппа со своими мужьями не шли вместе с остальными в траурной процессии за катафалком, а остались стоять по обеим сторонам дороги, склонив головы в знак уважения герцогу Эдинбургскому. После они вместе с остальными добрались до часовни Святого Георгия, где присутствовали на отпевании. Оно продлилось чуть больше часа.

Зара и Майк Тиндалл



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.11 / Ученые: индейцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов

13.10 / Мнение: “Мирный протест”

09.01 / Samsung выпустит смартфон с камерой разрешением 200 мегапикселей

12.08 / Мнение: Боевики ИГИЛ захватили портовый город в Мозамбике

30.12 / Но «Коза» ее живет

23.09 / Мамба предлагает пользователям поучаствовать в акции “Нежное сердце” и помочь центру “Насилию.нет”

22.10 / Защити себя сам — и сядешь

01.10 / Samsung представила в РФ мультипечь «5 в 1» из дизайнерской линейки Bespoke

28.12 / Заболевший COVID-19 Борис Грачевский показал фото из больничной палаты

08.02 / Скандалы: Маленькое герцогство раскрыло большие секреты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика