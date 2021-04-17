«База Волкова»

Утечка адресов сторонников Навального не так безобидна, как это представлено в официальном комментарии ФБК. Что говорят эксперты.

Вечером 15 апреля стало известно, что практически все адреса электронной почты (более полумиллиона), которые сторонники Алексея Навального по призыву его команды использовали для подтверждения намерения выйти на несанкционированный митинг протеста на сайте https://free.navalny.com/, были похищены неизвестными. В телеграм-каналах, которые сетевое сообщество традиционно связывает с МВД и властями в более широкой трактовке, были опубликованы подробности. Многие граждане, прошедшие процедуру подтверждения своей почты, получили письма следующего содержания:

К обеду следующего дня многие сторонники Алексея Навального подтвердили на форумах и в социальных сетях подлинность своей почты в «утекших» данных. Некоторые получили в приложении полную базу похищенных адресов. Команда ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) была вынуждена признать взлом и хищение базы данных сторонников.

Из публичных персон чаще других за такой способ регистрации участников будущей акции протеста выступал (в том числе в Facebook) Леонид Волков — глава штаба Алексея Навального. Под официальным сообщением о сложившейся ситуации стоит подпись директора ФБК Ивана Жданова. Важнейшим его пунктом, по моему мнению, является заявление о последствиях утечки для тех, чья почта была украдена:

ИВАН ЖДАНОВ. ЦИТАТА

«Это исключительно база электронных адресов, без фамилий, имен или каких-либо уточняющих данных. Самую большую подлость, которую могут сделать злоумышленники, — отправить вам неприятное письмо, которое, вероятно, попадет в спам».

«Новая» обратилась к бизнесменам и экспертам, профессионально работающим с базами персональных данных, и сотрудникам правоохранительных органов, ведущих базы данных реальных преступников. Кратко их мнение выразил руководитель компании, занимающейся исследованиями массивов персональных данных (в том числе и утечек) по заказам крупных коммерческих структур.

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«Если коротко, то ничего особенного это госструктурам не дает, кроме возможностей для спама и троллинга, психологического террора через рассылки, деанонимизации пользователей, инвентаризации нелояльного контингента.

Теоретически это также дает дополнительные возможности для дискредитации аккаунтов, учетных записей и профилей, установления контроля над ними. Но это в любом случае штучная ручная работа».

Этот специалист, привыкший потрошить наши персональные данные в неполитических целях, в силу профессиональной деформации не считает психологический террор и деанонимизацию с последующим созданием базы данных нелояльных власти жителей «чем-то особенным». Полагаю, пострадавшие могут думать иначе.

Каким образом этот набор электронных адресов превратится (если уже не превратился) в таблицы с личными фото, телефонами и адресами? Об этом нам рассказал руководитель «АЛГОСОФТМЕДИА» Александр Собканюк:

«У государства (не обязательно даже силовики, это могут быть крупные госкомпании в IT) есть мощнейшие инструменты сравнения гигантских баз данных с полным доступом к ним. Никакие журналисты или гражданские активисты и близко таких возможностей не имеют. Если твоя реальная почта для ежедневного пользования «утекла» с какого-либо сайта и она привязана хотя бы к мобильному номеру, налоговому сервису, сайту покупки билетов РЖД, Аэрофлота или магазину —

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считай, ты уже сказал свой адрес, объявил о недвижимости, анализах в поликлинике, передал биллинг.

Ведь следующим шагом станет автоматическое получение данных из Госуслуг и всех сервисов, которые мы уже не можем игнорировать как потребители. Думаю, и самые крупные госбанки не найдут возможностей отказать, если к ним обратятся сотрудники с правильными удостоверениями и письмами. Сравнение различных баз персональных данных дает чрезвычайно широкие возможности, результаты достигаются буквально за минуты. Люди совершенно справедливо этого опасаются и для регистрации на сайте ФБК обязательно завели множество новых почтовых аккаунтов «на один раз», без истории».

В материале нашей газеты о национализации персональных данных на автодорогах эксперт предупреждал: перекрестное изучение персональных данных в разных базах есть прямое нарушение прав гражданина на личную тайну, это поле сражения за права человека. Ровно то же самое произойдет и в истории с утечкой адресов регистрации на сайте ФБК. Создание новой базы данных граждан, связанных желанием выйти на несанкционированный митинг с «экстремистской деятельностью» (в извращенном понимании правоохранительной системы нашего авторитарного государства) — действие в привычной логике силовиков.

Подобные базы по каким-то формальным признакам создаются и обновляются повсеместно. Они составляют административный капитал МВД и спецслужб, ими козыряют, как доказательством охвата и бдительности на совещаниях и в квартальных отчетах. И не стоит из самых благостных побуждений давать им адреса для очередного списка.

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Ведь стоит следователю завести дело на такого гражданина по любому поводу, как в него после мотивировочной части ляжет выписка — склонен к экстремизму.

В исследовании американского журналиста, в прошлом нашего соотечественника, Яши Левина «Интернет как оружие» рассказывается о том, что идея собрать все данные на гражданских активистов в электронные досье родилась в США практически одновременно с компьютерами. Наибольшую известность получили такие базы ЦРУ и ФБР на противников войны во Вьетнаме, борцов за расовое равноправие. В современной же РФ дело усугубляется доступом к таковым базам по знакомству или за деньги.

Сотрудники правоохранительных органов, работающие с криминальными базами, дополнили мнение бизнесменов важными деталями. По их мнению, после кражи адресов с сайта ФБК вовсе не обязательно было их обнародовать. К силовикам постоянно стекаются украденные базы, о которых общественность никогда и не узнает. И базу сторонников Навального они могли сделать втайне.

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То есть организатор операции специально выбрал публичную утечку для дискредитации всей деятельности ФБК,

чтобы представить команду Алексея Навального ненадежным партнером, готовым рискнуть безопасностью сторонников.

Сторонники Алексея Навального на встрече с политиком перед стартом кампании по выборам президента 2018 года. Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Наконец, утечка поможет подразделениям, занимающимся вопросами политического сыска и репрессий, «для совещаний и отчетов» — она может лечь в основу

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поименного списка, так называемого профиля протестного актива в РФ во всех мыслимых разрезах, что будет востребовано перед выборами в Госдуму 19 сентября.

Ведь не секрет, что призыв зарегистрироваться на сайте протестного митинга нашел отклик не только у «навальнистов», но у множества жителей с самыми разными политическими взглядами.

Итак, благодаря идее регистрации желающих выйти на митинг протеста в списки неблагонадежных со всеми адресами, имуществом и способами связи попадут не боты, не осторожные граждане, зарегистрировавшие отдельную почту только для похода на сайт ФБК. Попадут самые искренние и добросовестные люди — те, кто использовал свой обычный электронный адрес.

И оперативные сотрудники, скорее всего, будут называть между собой проскрипционный список «База Волкова».

Валерий Ширяев

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