Мнение: Видеосолянка. 16.04.2021

Видеосолянка. 16.04.2021

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1. Кто такой Юрий Гагарин.

Уличный опрос на тему того, знают ли люди, кто такой Юрий Гагарин.

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2. Актуальная продукция ОКБ Яковлева.

Достаточно наглядно о том, чем сейчас занимается знаменитое конструкторское бюро.

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3. Маньяки в СССР и США. Как в Советском Союзе боролись с серийными убийцами.

Серийные убийцы и их резонансные преступления – интернациональное явление. Они выслеживали своих жертв при свете газовых фонарей, рыскали по послевоенным улицам, уводили доверчивых людей в лесопосадки, оставляли тайные послания, заканчивали жизнь перед расстрельной командой, на электрическом стуле, в психиатрических клиниках, в интернатах для благообразных стариков.

Несмотря на то, что термин «серийный убийца» появился, по одной версии, в 1974 году, а по другой еще в тридцатых годах прошлого столетия, констебли, детективы, инспекторы уголовного розыска задолго до этого шли по следу преступников, наводивших ужас на американские и советские города.

Одним из устойчивых перестроечных штампов является утверждение о том, что в СССР по идеологическим причинам отвергалась сама возможность существования серийных убийц, тогда как в США и, в целом, в странах коллективного Запада, с таинственными преступниками ведется успешная борьба, где ножам и веревкам противостоят первоклассные лаборатории и гениальные умы.

Даже пунктирное изучение опыта расследования серийных преступлений в СССР и США выявит несостоятельность этого представления, оставляющего за скобками подлинную историю успехов и неудач американских и советских правоохранительных органов.

В новом Глеб Таргонский и Владимир Зайцев обсуждают, как действовали серийные убийцы СССР и США, как расследовали их преступления, как их воспринимали современники и как о них говорят сейчас. Исследуется и сериал «Чикатило», его существенные расхождения с реальной историей серийных убийств в Ростовской области.

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4. Бой за высоту 715,3. Гибель армавирского спецназа МВД

Продолжение разбора событий начала сентября 1999 года во время вторжения чеченских боевиков в Дагестан. Много интересных деталей и подробностей.

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5. Троцкий ответы на вопросы.

Реми Майснер отвечает на различные вопросы связанные с личностью Троцкого.

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6. Поп Гапон и конец народной монархии.

Когда пранк Зубатова вышел из под контроля и привел к нежданным для империи последствиям.

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7. Диванная футурология.

О том, какой могла бы быть жизнь в прекрасном светлом будущем. Диванная футурология от авторов сообщества "СССР-2061"

В рамках цикла вышла 2 серии про еду светлого будущего.

Часть 1 – https://youtu.be/5OWHMvfsAa8

Часть 2 – https://youtu.be/JZ3e4tOkdSU

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8. "Чернобыль" Данилы Козловского. Наш ответ Западу.

В дополнение к чудесному интервью Данилы Козловского про плановую экономику.

Разбор его свежего кино-опуса в стиле "Наш ответ Голливуду". Ответ получился жидковатым во всех смыслах.

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9. Орденоносный город Грозный 1978-го года.

Город Грозный 1978-го года.за 15 лет до войны и всего этого….

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10. "Восемь сотен" добрались до российских кинотеатров.

Китайский военно-исторический эпик "Восемь сотен" добрался до российских кинотеатров.

В 2020-м году именно этот китайский фильм стал самым кассовым фильмом в мире.

Рецензию на него писал в прошлом году.https://colonelcassad.livejournal.com/6370385.html

Фильм неплохой, идти можно смело.

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