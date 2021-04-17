 

В Закарпатье создали комиссию по изучению ситуации в детсаду, куда ребенка не приняли якобы из-за незнания венгерского языка

17.04.2021, 19:28, Новости дня
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“Я обратился к руководству Закарпатья безотлагательно отреагировать на такой странный отказ в рамках действующего законодательства Украины. Облгосадминистрация совместно с органами местного самоуправления уже создала временную комиссию, которая выясняет ситуацию и в ближайшее время проинформирует о результатах”, – процитировал омбудсмена Тараса Кременя его офис.

Он пообещал “держать этот вопрос на личном контроле”.

https://www.facebook.com/govuamova/posts/347143307081704

Информацию о создании комиссии Закарпатская ОГА разместила 14 апреля, вместе с чиновниками облгосадминистрации ситуацию в Виноградове будут изучать представители местного самоуправления.

Контекст:13 апреля житель Виноградова Сергей Волошин рассказал, что попытался устроить своего ребенка в детсад имени святого Иосифа, но там ему заявили, что ребенок “вряд ли будет принят” в связи с тем, что отец и мать не владеют венгерским языком.
Детсад управляется Виноградовской территориальной общиной, о чем сказано на сайте общины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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