 

В Москве спасли упавшего в реку с Крымского моста человека

17.04.2021, 19:20, Новости дня
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В Москве спасли 19-летнего юношу, который упал в реку с Крымского моста, рассказали в пресс-службе департамента ГОЧСиПБ столицы.

По данным ведомства в субботу днем на поисково-спасательную станцию «Крымский мост» поступил сигнал о падении человека в Москву-реку. «По тревоге к месту происшествия вышла дежурная смена спасателей. В 35 метрах от берега из воды поднят тонущий мужчина», – сказано в сообщении, передает РИА «Новости».

Пострадавшего 2002 года рождения доставили на поисково-спасательную станцию, оказали первую помощь и обогрели. Его осмотрели медики, после чего юношу госпитализировали.

Ранее девушку спасли с дрейфующей льдины на Москве-реке. Причину своего нахождения на льдине женщина объяснить не смогла.



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