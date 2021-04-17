Летевший из Волгограда самолет экстренно приземлился в Москве

Пассажирский самолет, летевший из Волгограда в Москву, приземлился в Шереметьево после срабатывания датчика открытия грузового отсека, проинформировал источник в авиационных кругах.

«Самолет Airbus-320 рейсом Волгоград – Москва совершил посадку в Шереметьево после срабатывания индикации открытия грузового отсека», – сказал источник ТАСС.

Отмечается, что грузовой отсек пассажирского самолета будет проверен специалистами.

Ранее самолет рейса Казань – Стамбул совершил экстренную посадку в московском аэропорту Шереметьево. Boeing 737 после вылета в Стамбул сделал около 15 кругов в небе над Казанью, планируя вернуться в аэропорт вылета, однако сменил курс и полетел в Москву из-за технической неисправности.