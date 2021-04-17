Никас Сафронов призвал остановить «издевательства» над Вячеславом Зайцевым

Никас Сафронов высказался относительно скандала вокруг модельера Вячеслава Зайцева и семьи Гарафутдиновых. Художник призвал остановить «издевательства» над больным кутюрье.

Вячеслав Зайцев является одним из немногих российских кутюрье, получивших популярность за границей. Западные издания даже называли модельера «Красным Диором». С 2007 по 2009 год он работал экспертом в телевизионной передаче «Модный приговор» на «Первом канале». В последнее время звезда фэшн-индустрии чувствует себя не лучшим образом, уже пять лет ему приходится бороться с болезнью Паркинсона, к которой добавились проблемы с суставами. Из-за этого, 83-летний Народный художник Российской Федерации практически не выходит из трехэтажного особняка.

Недавно на платформе TikTok появились ролики с Зайцевым, на которых видно его болезненное состояние. Скандальные кадры связывают с семьей Гарафутдиновых, приятелями модельера. В СМИ и интернете можно найти мнения о том, что они пользуются положением больного кутюрье, выкладывая шокирующие видео в Сеть.

Никас Сафронов, близкий друг Вячеслава Зайцева, прокомментировал скандальную ситуацию. Он призывает прекратить издевательства над именитым мастером моды, выставляя его в настолько неприглядном свете, ведь нередко икону стиля в них показывают в инвалидной коляске. Художник считает, что необходимо с уважением относиться к модельеру, получившему признание всей планеты, тем более, что сейчас авторитетный модельер является пожилым человеком, изможденным тяжелым недугом.

Источник: sobesednik.ru