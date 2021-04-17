 

Ученые: Антигистаминные препараты сводят на нет результаты спортивных тренировок

17.04.2021, 19:16, Разное
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Объединенный коллектив бельгийских и датских ученых провел исследование, в ходе которого изучил влияние антигистаминных медицинских препаратов на эффективность физических тренировок. Выяснилось, что указанные лекарства практически сводят к нулю усилия спортсменов.
В качестве исходного материала для исследования ученые, представляющие Гентский университет (Бельгия) и Университет Копенгагена (Дания), приняли антигистаминные медицинские препараты двух типов – Н1-блокаторы, применяющиеся для борьбы с аллергией, и Н2-блокаторы, используемые в рамках терапии заболеваний желудка. Основой научной работы послужил тот факт, что выработка гистамина производится в организме для обеспечения ряда процессов, в том числе – регуляции кровотока в мышечных волокнах. Повышение локального кровоснабжения во время спортивных тренировок приводит к ускорению восстановления мышц и, соответственно, позволяет мышечной массе увеличиваться. Со своей стороны, целью исследователей стала проверка динамики происходящих в организме процессов, вызванных блокировкой вышеуказанными препаратами выработки гистамина, сопряженной с физической активностью. Специалистами были проведены два эксперимента с использованием спортивных велотренажеров. В ходе обоих тестирований спортсмены, разделенные предварительно на две группы, крутили педали на указанных тренировочных агрегатах, при этом участники контрольной группы не принимали антигистаминных лекарств, а экспериментальной – выполняли прием препаратов в разное по отношению к тренировкам время. В итоге выяснилось, что препараты, блокирующие выработку гистамина, снижали приток крови в мышечные волокна в процессе тренировок.

Таким образом исследователи доказали, что использование антигистаминных препаратов вкупе с проведением спортивных тренировок фактически нивелирует пользу от их проведения – результаты стараний атлетов не улучшаются, а мышцы не увеличиваются в объеме. Материалы исследования были опубликованы в The Medical Express.

Источник: profile.ru



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