Анна Седокова удивила Яниса Тимму заявив, что не верит в вечную любовь

Анна Седокова решила пообщаться со своими подписчиками и ответить на их вопросы в микроблоге Instagram. Певица предложила порассуждать о любви, а к обсуждению привлекла супруга Яниса Тимму.

У пары спросили, верят ли они в вечную любовь. Баскетболист, не задумываясь, сказал «да», а Анна Седокова одновременно с ним произнесла «нет». Янис Тимма был ошарашен ответом супруги, так как ожидал услышать совершенно другое. После этого у знаменитостей спросили, как можно на протяжении совместной жизни вдохновлять своего мужчину. Певица переадресовала этот вопрос спортсмену. По мнению Яниса Тиммы, жительница должна ценить и понимать вторую половинку и иногда мысленно становиться на его место. В ответ на комментарий мужа Анна Седокова посмеялась, что прекрасная половина человечества делает это каждый день.

На видео артистка предстала с кудрявыми волосами. Оказалось, что ее шевелюра такая от природы, просто она этого стеснялась. Супруга Яниса Тиммы объявила борьбу комплексам, поэтому решила показать себя без фильтров, грамма макияжа и с вьющимися локонами. Кроме этого, она призналась, что сбросила пять килограммов. что самое удивительное, с прежним весом артистка чувствовала себя максимально уверенной в себе. Она считает, что привлекательность женщины не измеряется килограммами.