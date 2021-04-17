 

Стало известно, когда смартфон Samsung Galaxy M42 поступит в продажу

17.04.2021, 19:14, Новости дня
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Данная информация была размещена на ресурсе Amazon India. Согласно имеющейся информации, новая модель смартфона Samsung Galaxy M42 поступит в продажу 28 апреля. Однако реализация начнется с индийского рынка.

Известно также, что это будет первая модель из данной серии с поддержкой формата беспроводной связи 5G. Экран гаджета обеспечит частоту обновления картинки 90 Гц. Само устройство будет управляться операционной системой Android 11, адаптированной при помощи оболочки One UI.

Главной особенностью смартфона является аккумулятор большой емкости. Она составляет 6000 мАч. Для такой батареи предусмотрено быстрое зарядное устройство. Также здесь установлена камера с разрешением 32 Мп. Цена – 335 долларов.



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