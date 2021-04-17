 

Компания Canon представила высокоскоростную беззеркальную камеру EOS R3

17.04.2021, 19:14, Новости дня
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Новую модель беззеркальной камеры Canon EOS R3 уже успели назвать сверхотзывчивой. Ведь от момента нажатия на кнопку до самого фотографирования проходит настолько мало времени, что можно поймать самые удачные ракурсы бытсродвижущихся объектов.

Разумеется, такая камера лучше всего подойдет для фотографов, которые делают съемку по время различных спортивных соревнований. Как отмечает производитель, профессионалы должны оценить предоставленные новые возможности в данном устройстве.

Камера также может снимать «очередью» со скоростью в 30 кадров в секунду. В этом случае вы также можете «поймать» самый нужный ракурс, не беспокоясь о том, что в самый благоприятный момент собьется фокус.



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