 

Зачем похорошела Ани Лорак? – Личное мнение

17.04.2021, 18:58, Разное
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Певица Ани Лорак, урождённая Каролина Куёк, в последнее время очень похорошела.

Скинула лишний вес, улыбается, ходит в купальнике.


Фото: Соцсети

Что случилось с женщиной, 20 лет ходившей до этого с жиром на теле? Ну, единственное её событие в последнее время — возвращение бывшего мужа, Баликбея Малкочаглу.

Муж гулял. Каролина страдала. Собрала волю в кулак, развелась, а теперь простила.

Точнее, оказалась виновата сама в разрыве, я об этом писала. Нежные объятия восстановили былое, но этого мало. Нужно похорошеть — решила Куёк и похорошела.

Когда я смотрю, как ведут себя наши бабы, у меня даже слов возмущения не хватает.

Появился мужик на горизонте? Я должна ему соответствовать, твёрдо решает женщина. И давай — в спортзал, диеты, всё, чтобы быть достойной мужчины.

В данном случае, чтобы соответствовать аниматору — или кем он там работал в турецком отеле?

Успешная исполнительница. С деньгами, взрослая. Состоялась как мать — и нет, ей нужно ещё «хорошеть», чтобы нищий муж, наставлявший рога, снова не убежал в ночной клуб!

Я только «за» спортзал и избавление от лишнего веса. Но мотивация — потрёпанный Малкочаглу? Серьёзно?

Ну что с вами, женщины?!

Источник: Лена Миро



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