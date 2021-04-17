Против рэпера Моргенштерна начали административное производство о пропаганде наркотиков

…в клипе «Розовое вино-2».

Управление по контролю за оборотом наркотиков (УНК) по Москве начали административное производство в отношении рэпера Моргенштерна по статье о пропаганде наркотиков из-за его клипов «Розовое вино-2» и Family. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах.

По данным собеседника агентства, к силовикам с жалобой на рэпера обратился депутат Госдумы от партии ЛДПР Дмитрий Носов. Теперь, уточняет ТАСС, музыканту грозит штраф до одного миллиона рублей.

Представители Моргенштерна комментировать действия правоохранителей отказались.

Депутат Госдумы Носов активно борется с вредными привычками россиян: он возглавляет Всероссийское общественное движение борьбы с наркоманией и алкоголизмом «АнтиДилер», активно выступал за принятие «антитабачных» поправок. Народный избранник мог быть связан с задержанием в 2015 году рэпера Гуфа: этого исполнителя заподозрили в употреблении запрещенных веществ.

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