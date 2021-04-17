 

Guardian – попытка подыграть США — Москва отреагировала на поддержку Лондоном новых американских санкций

17.04.2021, 18:36, Новости дня
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В РФ назвали «попыткой подыграть США» поддержку Великобританией объявленных главой Белого дома новых антироссийских санкций, пишет The Guardian. Кроме того, несмотря на успехи британской кампании по вакцинации, в РФ продлили приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня.


Reuters

Российские дипломаты осудили Великобританию за поддержку США в их обвинениях в адрес РФ в кибершпионаже, включая попытку вмешательства в американские выборы и кибератаку на компанию SolarWinds, пишет The Guardian. 

В частности, в пятницу российское посольство в Лондоне назвало обвинения в адрес службы внешней разведки РФ за кибератаку на SolarWinds «не чем иным, как попыткой подыграть США, которые, столкнувшись с очевидным провалом собственных усилий по обеспечению кибербезопасности и по привычке пытаются возложить вину на Россию».

Через несколько часов после заявления британский посол в Москве Дебора Броннерт прибыла в российское Министерство иностранных дел. При этом в посольстве Великобритании в РФ подчеркнули, что визит дипломата был запланирован заранее. Отмечается, что Броннерт провела в российском внешнеполитическом ведомстве чуть меньше часа и покинула здание, отказавшись от комментариев.

Как напоминает издание, ранее британский МИД вызвал российского посла в Лондоне из-за «враждебной деятельности» России и выразил поддержку в адрес новых американских санкций, о которых на этой неделе объявил президент США Джо Байден.

Однако одними заявлениями и беседами с послом в Москве не ограничились. Российские власти также приняли решение продлить приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 июня. Несмотря на успех кампании по вакцинации, в рамках которой первую дозу препарата от COVID-19 уже получила большая часть населения Соединённого Королевства, своё решение Москва объяснила опасениями относительно британского штамма коронавируса. При этом, считает The Guardian, первую дозу вакцины «Спутник V» или другого препарата получили всего менее 10% россиян.

Кроме того, РФ ограничила полёты в Турцию, что было отчасти мотивировано встречей турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсуждением продажи оружия.



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