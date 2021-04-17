Старший дипломат консульства РФ в Киеве должен покинуть Украину до 21 апреля – МИД

Об этом пресс-служба МИД проинформировала 17 апреля.

“На фоне эскалации Российской Федерацией ситуации безопасности и массированной антиукраинской пропаганды российская сторона продолжает провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России. Такие действия российских властей грубо нарушают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях от 1961 года и Венскую конвенцию о консульских сношениях от 1963 года и еще раз подтверждают избранный Россией курс на дальнейшее обострение с Украиной”, – отметили в МИД.

Обвинения, выдвинутые Сосонюку, в МИД отвергли.

“В ответ на провокацию [со стороны РФ] старший дипломат посольства России в Киеве должен покинуть территорию Украины в течение 72 часов, начиная с 19 апреля”, – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Контекст:Сосонюка 16 апреля задержали в Санкт-Петербурге при получении якобы “закрытой информации из базы данных правоохранительных органов и ФСБ России”, позже его отпустили.

17 апреля в МИД РФ вызвали временного поверенного в делах Украины Василия Покотило “в связи с противоправной деятельностью консула Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге”. Ему объявили о “нежелательности пребывания” консула на территории России. Сосонюку рекомендовали уехать из РФ в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

В Министерстве иностранных дел Украины обещали ответ на задержание консула, инцидент в ведомстве назвали грубой провокацией со стороны России.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

Украина отозвала своего тогдашнего посла в Российской Федерации Владимира Ельченко в марте 2014 года. В следующем году официальный Киев снизил уровень дипломатического представительства Украины в РФ до поверенного в делах. Сейчас российскую дипмиссию возглавляет временный поверенный Александр Лукашик.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. После обострения ситуации на Донбассе в течение 2021 года погибло 30 украинских военных, говорил президент Украины Владимир Зеленский.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы Украины РФ развернула две армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также Черноморский флот общей численностью 89 тыс. человек. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 110 тыс. военнослужащих.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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