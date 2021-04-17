Лукашенко заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса и никогда не прививался от гриппа

“Лукашенко рассказал, что сам пока не планирует вакцинироваться, особенно учитывая то, что недавно анализ его крови показал наличие достаточного количества антител после ранее перенесенной болезни. Глава государства добавил, что ранее никогда не делал прививки и от гриппа”, – говорится в сообщении.

По словам Лукашенко, в Беларуси производится “достаточно вакцин для того, чтобы хотя бы обезопасить на время людей, на полгода, шесть – восемь месяцев”.

“Мы не знаем, в течение какого срока вакцина будет действовать. То, что она действует и предохраняет людей на какой-то период, – это точно”, – отметил он.

Ситуацию с распространением в Беларуси COVID-19 Лукашенко назвал “контролируемой и даже ниже ожидавшегося ранее уровня”.

Контекст:Летом 2020 года в интервью основателю издания “ГОРДОН” Дмитрию Гордону Лукашенко рассказал, что переболел коронавирусной инфекцией. Он считает, что ее “подкинули”.

Вакцинация от коронавируса началась в Беларуси 29 декабря 2020 года. Сначала использовался только российский препарат “Спутник V”, 15 марта 2021 года прививки начали делать также вакциной китайской компании Sinopharm.

В начале эпидемии коронавируса Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, “коронапсихозом”. Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: “Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?”

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Беларуси на 17 апреля 2021 года подтверждено 342 тыс. случаев заражения коронавирусом, 2413 человек скончались.

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