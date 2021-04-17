После встречи с Зеленским Макрон поговорит с Путиным – Елисейский дворец

Об этом говорится в пресс-релизе Елисейского дворца по итогам встречи Макрона и Зеленского, опубликованном 17 апреля.

В сообщении подчеркивается, что Макрон в беседе с Зеленским подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также констатировал сложность достижения соглашения по Донбассу.

Кроме того, авторы релиза упомянули о конференции, которую Макрон и Зеленский провели с канцлером Германии Ангелой Меркель по видеосвязи.

“Вместе они отметили, что выводы Парижского саммита [в нормандском формате], состоявшегося 9 декабря 2019 года, остаются полностью актуальными и предусматривают, что Россия должна взаимодействовать с Украиной в целях содействия их реализации. Президент в ближайшее время обсудит это с Путиным”, – отметили в Елисейском дворце.

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В Париже 9 декабря 2019 года состоялся саммит лидеров “Нормандской четверки”. В его итоговом коммюнике указано, что стороны договорились о прекращении огня, открытии новых пунктов пропуска, обмене удерживаемыми лицами по формуле “всех на всех” до 31 декабря 2019 года, разведении сил и средств на трех новых участках на Донбассе, продлении на год действия закона “Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей” и расширении мандата специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

Договоренности были выполнены частично. Ожидалось, что следующий саммит состоится в марте – апреле 2020 года, однако этого не произошло.

Зеленский 16 апреля встретился с Макроном, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе. К переговорам тет-а-тет позднее присоединилась в видеоформате Меркель.

По итогам встречи лидеры трех стран выпустили заявление, в котором призвали РФ отвести войска от границ Украины, и договорились, что встреча советников лидеров “Нормандской четверки”, на которой будет обсуждаться “дорожная карта” по выполнению Минских соглашений, состоится 19 апреля.

В ходе встречи Зеленский рассказал коллегам по нормандскому формату об эскалации на Донбассе и предложил Макрону подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.

В конце марта – начале апреля СМИ и очевидцы начали публиковать видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, нынешняя эскалация со стороны РФ на Донбассе является системной и самой масштабной за последние годы.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По информации Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года. Стягивание российских войск к границе Украины, вероятно, закончится к 20 апреля, их количество может достичь 56 батальонных тактических групп с 110 тыс. военных, говорил 14 апреля начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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