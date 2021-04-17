На рынке в Харькове автомобиль врезался в торговые ряды, есть пострадавшие

Очевидцы рассказали, что автомобиль свернул с дороги и “достаточно быстро” начал таранить торговые ряды, где продают бытовые товары. Потом водитель вышел из машины и “вел себя довольно неадекватно”.

“Вообще не в своем уме был. Он объяснил причину – из-за того, что разошелся с женой. Сказал: “Я поссорился с женой”, – рассказала продавец Наталья Пучкина.

Предприниматели говорят об ущербе на сумму 150 тыс. грн.

По данным телеканала, в больницу попали два человека – мужчина с подозрением на перелом ноги и женщина с ушибом.

Директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Виктор Забашта сообщил Newsroom, что у 50-летнего мужчины перелом кости стопы. Женщине, по его словам, помощь оказали на месте – у нее обнаружили ушиб мягких тканей ноги.

Пресс-секретарь “Барабашово” Сергей Зайцев рассказал изданию, что в момент наезда автомобиля на рынке вели переучет. Он объяснил, что “торговля на рынке не ведется”.

В полиции Харьковской области уточнили, что за рулем автомобиля находился 41-летний харьковчанин.

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