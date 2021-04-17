Принца Филипа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, во время отпевания прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих», сообщили СМИ.

После завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского дубовый гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филипа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета II, передает ТАСС.

Отмечается, что во время отпевания супруга Елизаветы II прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих», передает РИА «Новости».

Принц Филип, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете. Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции.

Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.