 

Принца Филипа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзоре

17.04.2021, 18:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Супруг королевы Великобритании Елизаветы II принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, во время отпевания прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих», сообщили СМИ.

После завершения панихиды, которую проводили духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер, а также перечисления всех официальных титулов герцога Эдинбургского дубовый гроб с его телом вместе с мраморным постаментом на специальном лифте опустился в подземную королевскую усыпальницу, однако это будет лишь его временное пристанище: после кончины его вдовы останки принца Филипа будут перенесены в тот предел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама Елизавета II, передает ТАСС.

Отмечается, что во время отпевания супруга Елизаветы II прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих», передает РИА «Новости».

Принц Филип, в прошлом принц Греческий и Датский, принадлежал раньше к греческой православной церкви, в лоно Церкви Англии он перешел ради женитьбы на принцессе Елизавете. Словам молитвы внимали собравшиеся в церкви 30 ближайших родственников покойного.

Ранее сообщалось, что в связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон супруга британской королевы Елизаветы II принца Филипа посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции.

Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

10.10 / Швейцарский политик связал надежды на решение конфликта в Карабахе с Путиным

24.03 / Умные часы Xiaomi Mi Band 6 официально представят 29 марта

26.03 / Кличко допустил подорожание проезда в маршрутках Киева, но назвал условие

14.11 / Бахматюк: Решение об уничтожении банков принимали в кабинете президента Порошенко

25.06 / Прежней жизни не будет: Европа опасается второй волны коронавируса

24.11 / У Касперского предупреждают о новых киберугрозах 2021 года

12.03 / Подросшие двойняшки, которых удочерила Мадонна, попрыгали на резинке

15.03 / Дело о подготовке к беспорядкам в Белоруссии направлено в Верховный суд

28.06 / Ващиковский – у Польши нет достойной альтернативы дружбе с США

30.03 / В компании Samsung уже устанавливают российский софт на смартфоны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика