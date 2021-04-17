 

В Британии полуголая экоактивистка попыталась сорвать похороны принца

17.04.2021, 18:26, Новости дня
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Во время похорон супруга королевы Елизаветы II принца Филиппа у стен Виндзорского замка появилась полуобнаженная экоактивистка, женщина средних лет пробежала вдоль толпы без футболки.

Женщина появилась у стен Виндзорского замка топлес – без футболки и бюстгальтера. Прежде, чем ее задержала полиция, она успела взобраться на статую королевы Виктории и выкрикнуть лозунг: «Спасем планету!», передает «Московский комсомолец».

Британская полиция не предоставила данных о задержанной экоактивистки.

Ранее сообщалось, что принц Филип похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, во время отпевания прозвучала русская молитва «Со святыми упокой Христе души раб твоих». В связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции.

Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.



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