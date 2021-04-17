Американист Брутер: Запад должен выполнить три условия для диалога с Россией

Американист Владимир Брутер пояснил о вероятном развитии отношений РФ и Запада. По мнению политолога, Европа и США для диалога с Москвой должны будут выполнить три условия.

После введения властями США нового пакета санкций против РФ их союзники обострили дипломатические отношения с Москвой. Лондон и Варшава срочно вызвали дипломатов РФ на аудиенцию, причем Польша даже выслала некоторых послов из страны. Кроме отправки дипломатических работников посольства РФ из европейских стран, Соединенные Штаты также ввели очередные санкции. Так, американские компании больше не смогут напрямую покупать долговые обязательства России, которые ранее выпустил Центральный банк, Фонд национального благосостояния или Министерство финансов после 14 июня 2014 года. Также теперь стало невозможным предоставление американской стороной займов для перечисленных ведомств. Кроме того, в список ограничений попали 16 физлиц и 16 компаний, которым приписывают якобы вмешательство в выборы президента Соединенных Штатов.

О том, чем могут закончиться подобные провокации, пояснил политолог Владимир Брутер. По мнению американиста, РФ необходимо срочно изменить свою риторику во взаимоотношениях со странами Запада. Сотрудник Международного института гуманитарно-политических исследований уверен – такая масштабность противодействия России, согласно планам Вашингтона, должна показать, что у Кремля конфликт не с Белым домом, а со всем миром. Однако говоря о новых антироссийских мерах, Джо Байден отметил, что они минимализированы именно ради диалога. Поэтому если Владимир Путин пойдет на предложенные американским коллегой переговоры, как считает Брутер, новых санкций можно избежать.

При этом важно помнить о присущем политике характере взаимности, чтобы говорить с Западом, Москва должна выставить три условия. Во-первых, Брюссель, Лондон и Вашингтон должны отказаться от шагов, недружественных России. Также важно четко определить повестку дня, не отступая от выбранных ориентиров. И третий пункт в списке говорит о необходимости со стороны Запада не только замечаний, но и конструктивных предложений. Это подразумевает также готовность Европы и Штатов уступать и идти на необходимые компромиссы.

Источник: politexpert.net