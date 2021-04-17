“Спрос на них будет расти”: Ученый рассказал о космических профессиях будущего

Российский ученый Александр Шаенко недавно дал интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснил о космических профессиях, которые будут востребованы в ближайшем будущем. По словам исследователя, обучиться им можно уже в настоящее время.

Как заявил ученый, консультирующий профильную группу экспертов проекта “Футурика”, одним из таких выборов является профессия космического архитектора. Такой специалист занимается составлением планов работы орбитальных станций и инопланетных баз, помогающих в освоении космоса. Уже в самой ближайшей перспективе возникнет необходимость в проектировании космических миссий с учетом большого числа факторов внешней среды – к примеру, особенностей инопланетных гравитаций, отсутствия атмосферы, наличия космического мусора и радиации.

По словам Шаенко, рабочей средой космического архитектора являются образцы специализированного компьютерного обеспечения и мастерская для изготовления макетов и бумажных эскизов, а для освоения такой профессии понадобятся наличие навыков рисования, построения инженерной графики, моделирования в трех измерениях и дизайна интерфейсов. Также будут необходимы креативность, внимание к деталям и междисциплинарный подход, обусловленный пересечением знаний и навыков из разных отраслей.

Обучение профессии космического архитектора ориентировочно будет занимать около десятка лет, поскольку для получения необходимых теоретических и практических навыков потребуется немало времени. Стоит отметить, данная специальность, еще находясь на стадии становления, актуальной является уже сейчас. Имеется тенденция к расширению потребности в данных специалистах с перспективой появления таких космических объектов, как новые орбитальные станции, межпланетные корабли и планетарные базы, поэтому обучение профессии уже началось в стенах Хьюстонского университета (США).

Также нынешнее время стало благоприятным для появления новой профессии аналитика спутниковых данных. Подобный эксперт занимается проведением анализа огромного потока информации о поверхностях суши, передаваемой космическими спутниками в условиях реального времени, мониторинга изменений на Земле и генерации достоверных прогнозов. Практический спектр профессии растет с увеличением объема информации, поступающей со спутников. Уже сейчас для человечества есть потребность в анализе состояния всей планеты и выявлении самых глубоких взаимосвязей явлений.

“Я работаю, чтобы люди смогли летать к звездам. Скорее всего, такой цели невозможно достичь при моей жизни. Но космический архитектор и аналитик спутниковых данных – вакансии сегодняшнего дня. Несмотря на консерватизм отрасли, новые специальности появляются, и спрос на них будет расти. Обучать им пора уже сегодня”, – резюмировал Александр Шаенко.

Источник: trends.rbc.ru