Агата Муцениеце поняла, что пока не готова к серьезным отношениям

Почти год назад Агата Муцениеце развелась со звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Расставание актриса пережила довольно тяжело. Недавно она заявила, что еще «хочет погулять», так как пока не готова к серьезным отношениям.

В браке Агата Муцениеце прожила с Павлом Прилучным восемь лет, подарив ему сына и дочь. Для нее распад семьи стал «громом среди ясного неба». Согласно слухам, актер увлекся коллегой. В тот момент рядом со звездой «Закрытой школы» оказались люди, готовые ее поддержать. Агата Муцениеце вспоминает, что ее директор носилась с ней, как с маленьким ребенком в тот период. Именно она вернула знаменитости уверенность в том, что все получится. Также артистку спасли любимая работа и новые проекты.

По словам экс-супруги Павла Прилучного, в юности она была довольно уверенной в себе девушкой, но в браке растеряла это качество. Актриса даже обращалась к нескольким психологам, чтобы справиться со своими комплексами и адекватно пережить развод, но это ей не помогло. Сейчас в жизни все наладилось, но звезда пока не стремится заводить новые серьезные отношения. Она поняла это, когда сходила на свидание.

Павел Прилучный обязанности по воспитанию детей старается делить с бывшей женой. Когда она улетала за границу, Тимофей и Мия жили у отца, а также недавно они поехали с ним на отдых в Сочи.