 

Агата Муцениеце поняла, что пока не готова к серьезным отношениям

17.04.2021, 18:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Почти год назад Агата Муцениеце развелась со звездой «Мажора» Павлом Прилучным. Расставание актриса пережила довольно тяжело. Недавно она заявила, что еще «хочет погулять», так как пока не готова к серьезным отношениям.
В браке Агата Муцениеце прожила с Павлом Прилучным восемь лет, подарив ему сына и дочь. Для нее распад семьи стал «громом среди ясного неба». Согласно слухам, актер увлекся коллегой. В тот момент рядом со звездой «Закрытой школы» оказались люди, готовые ее поддержать. Агата Муцениеце вспоминает, что ее директор носилась с ней, как с маленьким ребенком в тот период. Именно она вернула знаменитости уверенность в том, что все получится. Также артистку спасли любимая работа и новые проекты.

По словам экс-супруги Павла Прилучного, в юности она была довольно уверенной в себе девушкой, но в браке растеряла это качество. Актриса даже обращалась к нескольким психологам, чтобы справиться со своими комплексами и адекватно пережить развод, но это ей не помогло. Сейчас в жизни все наладилось, но звезда пока не стремится заводить новые серьезные отношения. Она поняла это, когда сходила на свидание.

Павел Прилучный обязанности по воспитанию детей старается делить с бывшей женой. Когда она улетала за границу, Тимофей и Мия жили у отца, а также недавно они поехали с ним на отдых в Сочи.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

14.12 / Меган Маркл впервые обратилась к публике после заявления о выкидыше

24.03 / Мнение: Сигнал от общественности

03.02 / Неверов о зарубежном вмешательстве в дела России: Вышло далеко на рамки приличий

13.10 / Мне за 30 и у меня до сих пор прыщи. Что с этим делать?

02.12 / Эксперты призвали к точечному применению закона об иноагентах

22.03 / Скандалы: Евгений Пригожин подал в СК заявление о попытке похищения спецслужбами США

03.11 / Когда-то мы умели летать

09.11 / В соцсетях стартовала кампания в поддержку вакцины “Спутник V”

08.09 / Коронавирус: последние новости на сегодня, 8 сентября 2020 года

09.12 / Вскрытие «Судного дня»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика