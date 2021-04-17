Обнаружены следы миграции неандертальцев

По мнению испанских антропологов, миграция неандертальцев в глубокой ревности, происходила в несколько основных этапов. К такому выводу ученые прошли после получения результатов анализа ДНК данной человеческой расы, извлеченных из останков.

Образцы получены в процессе раскопок внутри трех разных пещер, поясняют специалисты. Исследования генетики популяций позволяют утверждать, что они не связаны друг с другом. Это значит, что на территорию современной Европы неандертальцы мигрировали в разное время.

Очевидно, и причины переселения были разными. Однако ученые до сих пор не могут понять, что именно послужило причиной вымирания неандертальцев в Европе. Ведь они были более приспособлены к жизни в условиях дикой природы, чем наши прямые предки.