 

В США обвинили в монополизме Apple, Google и Facebook

17.04.2021, 18:20, Новости дня
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Юридический отчет по поводу деятельности трех крупных ИТ-компаний был заслушан в конгрессе Соединенных Штатов. В результате гиганты индустрии Apple, Google и Facebook были признаны монополистами, что послужило поводом для дальнейших действий.

Как поясняют специалисты по юриспруденции, далее следует ожидать появления и принятие особых законопроектов, которые наверняка установят жесткие ограничения для всех трех корпораций. По крайней мере, оснований для этого уже достаточно, отмечают эксперты.

Также стало известно, что для подготовки вышеупомянутого отчета понадобилось около 16 месяцев. А сам документ распечатан примерно на четырехстах страницах. Получены свидетельские показания от 38 лиц.



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