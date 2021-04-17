Мнение: Тренинги и секты. Что едва не убило Елену



Елена Костюченко

Давайте все-таки разберем довольно поучительный (и страшный) кейс Елены Костюченко –

как она попала в «секту» и как после этого чуть не покончила жизнь самоубийством. У нас, слава богу, не пересказ чьих-то слов, не рассказ «по мотивам» – это отчет о пережитом личном опыте. Уже хорошо, для анализа годится.

Выглядит как-то невероятно: возможно ли, чтобы человек за каких-то 4 дня буквально развалился психологически – из, как нас уверяют, цветущей счастливой девушки превратился в какую-то суицидницу со спутанным сознанием и непреходящей депрессией? Конечно, некоторые моменты в рассказе Елены смущают. Больше всего непонятно, ЗАЧЕМ в «секте» все это с ней делали. Чтобы что? Неужели сама по себе цель «организаторов тренинга» в том, чтобы Костюченко и все те, кого она мельком описала – Марьяна, недоверчивый армянин и прочие – сошли с ума и потом выбросились из окна? К чему такие ужасы и в чем профит?

Или, может, рациональное объяснение все же имеется?

Отделяем эмоции от фактов

Перечитаем ее текст с начала. В каком психологическом состоянии она попала на тренинг? Если верить ее самоаттестации, состояние было самое лучшее – юна, счастлива, довольна и полна самых радужных надежд, то есть якобы психически устойчива «на все 100».

Но так ли это? Помимо описания своих эмоций, Елена дает нам и некоторые факты из своей биографии.

Факт первый: Елена – лесбиянка, лесбиянка открытая, «влюбленная в самую красивую девушку земли». С точки зрения современной психиатрии – ничего особенного, «вариант нормы». Но почитаем хотя бы комменты к посту: масса юзеров, которые яростно вцепились в сей факт и расценивают сексориентацию Елены в самых враждебных и агрессивных выражениях. И это еще люди, которые с ней лично не знакомы! Нельзя забывать, где происходит дело: в России на рубеже «десятых», толерантность в обществе низка, лесбийская ориентация воспринимается даже в Москве в лучшем случае с непониманием, в худшем – с неодобрением.

Понятно, что Елена – девушка сильная, она как бы «знала, на что шла», научилась терпеть косые взгляды и т.п. Но то, что она привыкла жить как бы во враждебном окружении, в атмосфере тлеющего конфликта – очевидно.

Читаем дальше: неудача в любви (с той самой «лучшей девушкой на земле») и потом – острый панкреатит, причем настолько серьезный, что девушка загремела в больницу. Вообще панкреатит в столь юном возрасте обычно – чистая психосоматика: как говорят в таких случаях – «пытался проглотить обиду, но не смог ее переварить». Острейшие приступы боли. По всей видимости, наша «счастливая» девушка на самом деле крайне остро и тяжело переживала разрыв – вплоть до того, что «организм отказал». Вопрос только – осознавала ли она эту связь, между болезнью и «несчастливой любовью»? Парадокс в том, что именно «сильные» эту связь обычно видеть не желают, их подход – «я соберу волю в кулак и все переживу». Ну а то, что потом «вдруг» валит какая-то «непонятно откуда взявшаяся болезнь» – это, типа, «случайность». Как бы не так…

Смотрим дальше. Из-за длительной болезни у начинающей журналистки в редакции отобрали некую «любимую тему» – передали другой, пока она лежала на больничной койке. То есть в жизни «счастливой студентки» одно цеплялось за другое – развалился любовный союз, обрушилась страшная болезнь, а тут еще и на работе начальство «кинуло».

Я ощущаю, как между строк у автора сквозит обида на редакцию: у нее ведь была уважительная причина – она не прогуливала, лежала в больнице. По ассоциации вспоминаются последние в фильме слова Шилова из гениального фильма «Свой среди чужих»: «Не поверили… Мне! Не поверили…» Елена и через 10 лет помнит про этот «грабеж».

Для молодого сотрудника такие действия редакции можно ведь расценить и как знак определенного недоверия, а при развитом воображении – и вообще как предупреждение о «неполном соответствии». А Елена к тому ж и не москвичка! Если потерять работу – где жить, на что квартиру снимать?

Если оценить все в целом – получаем, что внутреннее психологическое состояние у Елены было весьма далеко от радужного: надломлена предыдущим психологическим кризисом, телесно – после больницы – пока еще слаба, с внутренней обидой на коллег по месту работы и страхом за будущее. Это, так сказать, факторы текущего стресса. А были и постоянные: работа в конфликтной оппозиционной прессе, постоянно ловит на себе косые взгляды из-за своей «неправильной ориентации». Но при этом – почти английское стремление «держать лицо»: хвост пистолетом, у меня всё лучше всех, я самая счастливая девушка на земле. Вроде неплохо, но от постоянного «удержания лица» человек тоже устает. Психологически.

Достаточно очевидно из текста, что она и затеяла «проект» с «разоблачением секты» во многом вынужденно: нужен был крупный журналистский успех, «жареная тема», и СРОЧНО. И ясно, что шла она «в логово сектантов» достаточно накрученная, осознавая риск – то есть, грубо говоря, со страхом. Да и кто б не боялся, зная, что после этого тренинга некоторые девушки «почему-то» кончают самоубийством?

В принципе, такая «клиентка» – мечта для любого устроителя «личностного роста»: с ней даже особо предварительно работать не надо, она УЖЕ в измененном состоянии сознания. Только слегка подтолкнуть…



Что такое ТЛР

Пара слов о самих «тренингах личностного роста». Что это вообще такое?

В принципе – это такой «психологический фастфуд» – для тех, кто хочет «решения всех проблем» побыстрее и поэффектнее. Так-то лечение неврозов и невротических зависимостей (а мы почти все в той или иной степени невротики) – процесс очень небыстрый, вдумчивый, пошаговый. Время «прихода к результату» у серьезных специалистов измеряется годами. Психика – уж очень сложная штука, «чинить» ее сложно…

А вот сломать можно быстро.

Но, естественно, людям ждать некогда, особенно в нашей стране: тут у людей горизонт планирования – максимум несколько месяцев, а то и недель! О каких «годах» вообще может идти речь?! Предложение подстраивается под спрос, и поэтому – только хардкор! Вместо неспешных групп по 5-7 человек с занятиями 1,5 часа в неделю (обычная форма групповой психотерапии) – сразу человек 30, а то и 50 в большом зале, на 5-7 дней «с погружением», с «групповой работой» часов по 10-12 ежедневно, с ведущим-«гуру»… Зато – «через 5 дней вы уже будете ого-го!» Так уверяют, и, чтобы тренинг не стал однодневкой, действительно на нем надо что-то показать, чтобы у слушателей был какой-то «вау-эффект».

На чем строится эффект «больших групп с погружением» типа ЛайфСпринг? Поскольку «точечная» и тонкая работа с такой оравой слушателей в принципе невозможна – «вау» достигается за счет общего, примитивного, но мощного воздействия.

Чем проще всего пронять современного городского невротика – весь этот офисный планктон с ипотекой и непреходящим страхом за будущее? Самое простое – раскрепощение: дать возможность в кои-то веки показать эмоции и «выпустить» инстинкты. Невротик ведь очень зажат, постоянно играет какую-то роль и не может расслабиться (поскольку даже не знает как).

Рецепт «тренингов личностного роста» (ТЛР) прост: ввести всех в измененное состояние сознания (попросту – выбить из колеи), организовать мини-группы и совместную групповую работу, дать возможность каждому сбросить маску и «попробовать что-то еще».

Стандартные задания на таких группах, скажем, для девушек: «нарядитесь как самые подзаборные проститутки и пройдитесь по улицам», «приставайте к мужчинам-прохожим, предлагайте им секс»; для мужчин – «нарядитесь как бомж», «просите у прохожих милостыню», «будьте как можно жалостнее, не бойтесь унижаться».

Выглядят эти «упражнения» как издевательство, но в них есть смысл: устроителям тренинга на 50 человек некогда разбираться с каждым, выясняя, чего он/она хочет «больше всего» – поэтому для простоты предлагается делать то, что более-менее (с точки зрения циничных психологов-практиков) хотят все. А практика показывает, что закомплексованному невротизированному большинству (а гармоничные и психически благополучные в личностном росте не нуждаются) не хватает двух вещей: грязного секса и умения/возможности ПРОСИТЬ (то есть демонстрации себя как беззащитного и уязвимого).

И оно срабатывает – какая-нибудь офисная недотрога проходит однажды по городу в драных чулках, без трусов и в «пошлой» мини-юбке – и потом, под одобрительные крики «соучастников» просто в себя не может прийти от пережитой яркости эмоций, кайфа и радости.

Вы спросите: ну хорошо, если люди так примитивны и им так немного надо – почему б всем этим «конторским овцам» не ходить в своем эпатажном виде каждый божий день? Раз уж им, оказывается, только этого и надо? А мужику – директору департамента финансов, раз уж он так любит просить и унижаться – почему б не перейти тогда уж в профессиональные нищие и не стать, наконец, счастливым?

Но дело тут не в костюме, конечно. Для того, чтобы это всё «сработало», и нужен «тренинг» и непременный «транс», то самое измененное состояние сознания. Невротику мало переодеться – ему нужно получить РАЗРЕШЕНИЕ, точнее – избавиться от контроля своего «СверхЯ» (если уж применять терминологию родоначальника – дедушки Фрейда). Если запускать человека «просто так» – он в буквальном смысле «сгорит со стыда», его заест его Внутренний Родитель – «что ты здесь делаешь? Немедленно прекрати! Как ты можешь?! Это позор! Что скажут знакомые??» и т.п.

Для этого и создаются внутри тренинга мини-группы «единомышленников», для того и ведущий ведет себя как диктатор и Непререкаемый Авторитет. А можно, конечно, «для закрепления эффекта» – и в еду-питье подсыпать какие-либо ВЕЩЕСТВА, снижающие уровень критического мышления. Про такие вещества знают специалисты – они достаточно безобидны в небольших дозах; «не для тренингов» их применяют некоторые «пикаперы» для общения с девушками – чтобы в нужный момент после чашки кофе она была просто неспособна критически отнестись к предложению «а почему бы нам не пойти потрахаться?»

В итоге участник получает сразу ДВА «разрешения» вести себя «как хочешь» – и от Авторитета (ведущего) и от Общества (группы). А состояние легкого транса помогает воспринимать то, что «здесь и сейчас», как практически единственную релевантную реальность. Тут-то и происходит «отрыв». То самое «вау», которое люди запоминают и потом хотят повторить.

Жертва аффилятивной потребности

Ну а теперь, вооружившись знаниями о сути тренингов, вернемся к нашей молодой дурочке-журналистке. Дальнейшее, сразу предупрежу – не более чем моя гипотеза; но, как мне кажется, она неплохо согласуется с фактами.

Хотя еще немного теории дать необходимо – о психологических потребностях. Говоря о потребностях, мы привыкли иметь в виду потребности физиологические – поесть, попить, поспать, отправить естественные надобности и т.п. Но есть и иные – такие как, например, «потребность в структурировании времени» (выражаемая скукой). Или та, на которой мы остановимся – аффилятивная потребность, или «потребность принадлежать к группе». Это уже потребности психологические.

Аффилятивная потребность – одна из базовых. Все-таки человек по своей сути – не одиночка, это животное стадное. Хочется ВХОДИТЬ в какое-то сообщество – и ведь желательно не просто «мысленно принадлежать» (как все мы, естественно, входим в «сообщество жителей Земли» и кучу прочих) – но входить деятельно: чувствуя, как ты что-то делаешь для других, а они, в свою очередь, адресно заботятся и помогают тебе.

Аффилятивная – мощнейшая потребность. По соцсетям это всегда хорошо видно: многие ради «принадлежности к группе» готовы и лгать, и отрицать очевидные вещи, и даже идти против собственных интересов. Можно находить тому массу примеров каждый день.

Как мы с вами уже понимаем, создание аффилиации – непременная техническая задача любых организаторов ТЛР. Это просто необходимо ради того самого «раскрепощения от СуперЭго», Внутреннего Родителя – без которого участникам не достичь необходимого «выпуска эмоций и инстинктов наружу» на время тренинга.

Мне думается, что именно в этом месте и таилась главная скрытая засада для Костюченко. Собственно, никакого «высвобождения» и «раскрепощения» ей как раз не было нужно – поклоннице лесбийской любви, привыкшей быть «не как все» и действовать наперекор и в конфликте с окружающими – все это было как таблица умножения для студентки мехмата. Только рассмеяться и пожать плечами.

Но она оказалась полностью беззащитна против другой, чисто служебной функции ТЛР – ввода в транс и быстрого создания чувства аффилиации с «группой».

Яркая индивидуалистка-одиночка всю жизнь до этого – она, возможно, и сама не подозревала, насколько сильна в ней – доселе всегда подавляемая – эта самая «потребность в аффилиации». Чувство полного единения с группой!! Вокруг – люди, которые тебя полностью понимают, сочувствуют, поддерживают, всегда готовы помочь! (люди еще пару дней назад совершенно незнакомые – но ты в легком трансе, и эти «детали» кажутся далекими и несущественными). Можно, видимо, сказать, что несчастная девушка впервые почувствовала невероятное ТЕПЛО и СПОКОЙСТВИЕ.

Почему это произвело именно на Костюченко столь сногсшибательный эффект? См. первую часть: у нее была очевидная психологическая проблема некоторого «изгойства», «экзистенциального одиночества», плюс психологический надлом, плюс тревога за будущее – словом, ощущение глобального НЕУЮТА жизни в мире, что усугублялось столь же тотальным отрицанием самого наличия проблемы. И тут вдруг человеку наглядно демонстрируют («под кайфом», но девушка этого не знает), что бывает, оказывается, совсем иначе!

То есть случился глубинный «пробой» в самой основе тогдашней личности Елены.

Дальнейшее уже достаточно понятно. «Ко второй неделе я обнаружила, что ничего из того, что меня радовало – работа, любимые книги, любимая музыка, прогулки, еда, секс, друзья, любимая – ничего из этого не вызывает ни одной эмоции. Все мои цели и мечты – то, ради чего я жила – обессмыслились».

Аффиляции-то больше нет! Произошло самое натуральное «изгнание из рая», причем – с концами. Ведь «психолог», который, как сказала Елена, «сопровождал проект», безжалостно объяснил, что всё – подстава, «нету чудес, и мечтать о них нечего».

Я не зря беру «психолога» в кавычки – представляется, что ее роль в проекте оказалась максимально деструктивной. Момент, когда психика Елены уже серьезно пошла вразнос, она проворонила, а главное – судя по всему, она так и не поняла причины, просто потому, что плохо чувствовала пациентку. Вместо того, чтобы держать ситуацию под контролем, «психолог», похоже, сама запаниковала.

На мой взгляд, само решение резко «выдернуть» Елену с тренинга оказалось ошибочным. В результате она, что называется, так и не «завершила гештальт» (о чем на самом деле, как видно из текста, до сих пор жалеет – «на пятом дне обещали дать новые жизненные ориентиры вместо старых – а мне бы такие очень пригодились»; это типа сарказм, но под ним чувствуется что-то еще…)

В общем, если образно, суть рассказа Елены о «секте» мне видится так: жил человек в каменистой холодной пустыне почти без атмосферы, привык кое-как согреваться собственным дыханием, а дышать скудными сернистыми испарениями из подземных провалов, думал, что иначе «с такими, как я» и не бывает – и вдруг его на миг перенесли в зеленую долину, под теплое солнце, где можно было дышать полной грудью, чувствовать невиданные ароматы и т.п. Чел обалдел от такого счастья – но его быстро выдернули назад, да еще и объяснили, что место, где он был, ненастоящее, травы искусственные, а воздух отравлен, так что живи дальше в своей пустыньке, тебе ведь там так нравилось.

А человек – разваливается на части. Потому что, узнав альтернативу, жить по-прежнему он уже не хочет, а стремиться ему некуда – ему ж объяснили, что никакой альтернативы не было, это так всё – обман и туфта. Удивительно ли, что у него появляются мысли о самоубийстве?

Можно сделать выводы, что ТЛР опасны и даже противопоказаны для двух полярных типов личности – ярких индивидуалок (-стов) и «серых мышек» обоих полов. Для обоих «соблазн аффилиации» может оказаться невыносим. «Серых мышек» никто никогда не замечает, а «ярких инди» никто никуда не берет – для тех и других резкий переход «в мир группового приятия» может разрушить всю прежнюю систему ценностей… А ведь «группа» в ТЛР – не более чем фантом, конечно же. Хотя я знаю массу случаев, когда после таких тренингов люди отчаянно цепляются друг за друга, стараются «поддерживать отношения» – не понимая, что то, чего они подсознательно ищут – того самого «эффекта единения», который они однажды пережили вместе – они САМИ никогда не достигнут. И от этого, конечно, только множится разочарование и нарастают новые комплексы. Вообще ТЛР, как и любой фастфуд – вредная штука. Эффект быстрого насыщения… вредными продуктами. Не для желудка – для психики.

Ну а кое для кого результат может быть и вовсе смертельным. Вот например, для ярких одиночек, забывших, что человек – животное стадное.