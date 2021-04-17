У берегов Туниса затонуло судно, погибло более 40 человек

Об этом проинформировала Международная организация по миграции (МОМ).

Спасатели нашли тела 41 погибшего, среди них есть ребенок. Живыми нашли еще троих, поисковая операция продолжается.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ, погибшие – выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

В организации сообщили, что с начала 2021 года в Центральном Средиземноморье погибло около 290 человек. В марте у побережья Туниса затонули 39 беженцев и мигрантов, которые плыли к побережью Италии, отмечало Reuters. Агентство, ссылаясь на данные правозащитников, сообщило, что в 2020 году число мигрантов, высадившихся на итальянском побережье, увеличилось и составляет около 13 тыс. человек.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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