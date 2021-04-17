 

У берегов Туниса затонуло судно, погибло более 40 человек

17.04.2021, 17:40, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Об этом проинформировала Международная организация по миграции (МОМ).

Спасатели нашли тела 41 погибшего, среди них есть ребенок. Живыми нашли еще троих, поисковая операция продолжается.

По данным Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и МОМ, погибшие – выходцы из стран Африки, расположенных к югу от Сахары.

В организации сообщили, что с начала 2021 года в Центральном Средиземноморье погибло около 290 человек. В марте у побережья Туниса затонули 39 беженцев и мигрантов, которые плыли к побережью Италии, отмечало Reuters. Агентство, ссылаясь на данные правозащитников, сообщило, что в 2020 году число мигрантов, высадившихся на итальянском побережье, увеличилось и составляет около 13 тыс. человек.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.11 / Глава “Укравтодора” ответил на обвинения Уманского о злоупотреблениях на “Большом строительстве”

12.07 / Das Erste – на кону переговоров с Косово для Сербии — вступление в Евросоюз

19.08 / Intel крупным планом показал кристалл процессора Tiger Lake

02.08 / Кокорин перешел в «Спартак»

13.08 / Консул не может найти двух граждан Украины, которых задержали в Беларуси – Кулеба

05.04 / Путин подписал поправки в закон об обнулении своих президентских сроков

09.11 / СНБО Украины запустил обучение по программе для “белых” хакеров

13.03 / В Оренбурге началась реновация областной филармонии

25.06 / В РФ провели более 18 млн тестов на коронавирус

13.03 / Гриценко: Сказав “а” по Харьковским соглашениям, СБУ должна сказать “б” – и возбудить уголовное дело по предательским Минским соглашениям

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика