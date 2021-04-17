По отношению к России Байден взял на вооружение “путинский подход” – Климкин

Речь об этом зашла при обсуждении новых антироссийских санкций со стороны Вашингтона.

“Сначала сильная позиция – слова Байдена о Путине, потом звонок, затем санкции, затем Байден говорит: “А теперь можем поговорить после санкций”. На самом деле, Байден взял на вооружение такой дзюдоистский, путинский подход – дернул жестко, а потом отпускает и говорит: “А теперь поговорим”, – сказал Климкин.

Новые санкции США он назвал “классными”.

“Государственный долг – это серьезно. Причем обратите внимание, они грохнули и деноминированные в рублях, и в других валютах. Поэтому по российскому долгу у них на самом деле все сложнее. […] В санкциях написано очень четко: в случае угрозы безопасности и в случае нарушения международных правовых норм для США, союзников и партнеров, то есть для Украины”, – объяснил украинский дипломат.

Он предполагает, что России “еще прилетит”.

“Мы же знаем, что санкций готовилось намного больше. Например, ограничения высокотехнологичного экспорта, можно ударить по активам приближенных к Путину олигархов, по нефтяному рынку. В указе Байдена указаны ключевые слова – “стратегический подход”, – подчеркнул Климкин.

Контекст:Новый виток кризиса в российско-американских отношениях разгорелся после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал президента РФ Владимира Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы. По данным американской разведки, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена во время выборов в 2020 году и ее лично санкционировал Путин.

В день публикации интервью Байдена МИД России вызвал своего посла в США для консультаций в Москву. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта Путин ответил на слова Байдена. Он пожелал американскому коллеге здоровья и добавил: “Кто как обзывается, тот сам так называется”. Путин также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден в январе уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома в ближайшие дни “будет очень занят”.

Телефонный разговор между президентами двух стран состоялся 13 апреля. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины” и выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Также он “ясно дал понять, что Соединенные Штаты будут твердо отстаивать свои национальные интересы в ответ на действия России, такие как вторжение в киберпространство и вмешательство в выборы”, сообщили в Белом доме.

15 апреля США ввели новый пакет санкций против России. Они коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

Россия в ответ опубликовала список американцев, которым запретили въезд на территорию страны. В их числе – генпрокурор США Мэррик Гарланд и директор ФБР Кристофер Рэй.

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