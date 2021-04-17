В Британии началась церемония похорон принца Филиппа

В связи с пандемией коронавируса на территорию Виндзорского замка в день похорон супруга британской королевы Елизаветы II принца Филиппа посторонних не допустили, иностранных журналистов не пригласили, в центре города усилено присутствие полиции, сообщили СМИ.

Ровно в 14.41 (16.41 мск) гроб с телом покойного покинул замок: катафалком служит Land Rover, лично спроектированный герцогом Эдинбургским. Гроб сопровождают участники процессии: сыновья принца и королевы, внуки, принцы Уильям и Гарри (Гарри вернулся в Британию из Калифорнии в прошлые выходные и вплоть до дня похорон находился на самоизоляции), а также другие члены королевской семьи и сотрудники двора принца Филиппа, передает РИА «Новости».

Траурное шествие с участием оркестра гренадерской гвардии и представителей нескольких родов войск начнется в 14.45 (16.45 мск). У часовни святого Георгия пройдет небольшая церемония, в которой примут участие военные представители стран Содружества.

В 15.00 (17.00 мск) присутствующие вместе со всей страной почтили память герцога минутой молчания, после которой началось отпевание принца, на котором присутствуют, в соответствии с антиковидными правилами, только 30 родственников.

Улицы вокруг Букингемского дворца в Лондоне в день похорон супруга королевы Елизаветы II оцеплены полицией, жителей страны просят не приносить цветы и не собираться группами из-за пандемии коронавируса.

Герцог будет похоронен в королевской усыпальнице часовни, но это будет лишь его временное пристанище: после кончины Елизаветы II останки принца Филиппа будут перенесены в тот придел, где уже покоятся родители королевы – король Георг VI и королева Елизавета, ее младшая сестра принцесса Маргарет, и где будет похоронена сама королева.

Напомним, принц умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Президент РФ Владимир Путин направил королеве Елизавете II телеграмму с соболезнованиями.