Деревянная школа сгорела в Кировской области

Во время пожара полностью сгорела деревянная школа в деревне Воробьева гора Кировской области, школьников отправили учиться в здание детсада, сообщила пресс-служба правительства региона.

«В результате пожара никто не пострадал, однако школа сгорела полностью. С понедельника, 19 апреля, 17 учащихся школы временно будут заниматься в здании детского сада, которое находится в 200 метрах. Здесь есть свободные комнаты для занятий и пищеблок», – приводит РИА «Новости» сообщение.

В пресс-службе отметили, что глава района Сергей Галкин взял ситуацию под личный контроль.

Ранее в Горно-Алтайске произошел пожар в вечерней школе, пострадавших нет