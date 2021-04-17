Деревянная школа сгорела в Кировской области
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Во время пожара полностью сгорела деревянная школа в деревне Воробьева гора Кировской области, школьников отправили учиться в здание детсада, сообщила пресс-служба правительства региона.
«В результате пожара никто не пострадал, однако школа сгорела полностью. С понедельника, 19 апреля, 17 учащихся школы временно будут заниматься в здании детского сада, которое находится в 200 метрах. Здесь есть свободные комнаты для занятий и пищеблок», – приводит РИА «Новости» сообщение.
В пресс-службе отметили, что глава района Сергей Галкин взял ситуацию под личный контроль.
Ранее в Горно-Алтайске произошел пожар в вечерней школе, пострадавших нет
Смотреть комментарии → Комментариев нет