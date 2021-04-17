В Нижегородской области неизвестный прострелил ребенку щеку

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17.04.2021, 17:32, Новости дня
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Ребенок, играя на детской площадке в Дзержинске, получил ранение щеки, предположительно из пневматического оружия, проводится доследственнная проверка, информирует СУ СК РФ по Нижегородской области.

Ранее в СМИ была опубликована информация о том, что в пятницу неизвестный обстрелял из пневматического оружия подростков, игравших на детской площадке в Дзержинске. Сообщалось, что пуля попала в щеку одному из мальчиков, ее извлекли в травмпункте. Родители ребенка обратились в полицию.

«По данному факту следователи СО по г. Дзержинску СУ СКР РФ по Нижегородской области незамедлительно организовали проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении ведомства.

Проводится комплекс мероприятий, направленный на установление лица, производившего выстрелы в ребенка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В марте сотрудник ППС на юге столицы выстрелил в 13-летнюю девочку из травматического пистолета, ребенка госпитализировали с пулевым ранением коленного сустава. Предположительно, конфликт мог начаться еще в квартире. По предварительным данным, мужчина поссорился с матерью девочки. Симоновский суд Москвы приговорил бывшего полицейского к трем годам лишения свободы условно.



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