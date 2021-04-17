Google планирует выпустить фирменный фитнес-браслет

В сети появилась информация, дополненная реальными изображениями, о грядущем выходе на рынок нового фитнес-браслета Fitbit Luxe. В данном случае, производителем выступит компания Google.

Как сообщают источники, официальная презентация наручного устройства состоится в ближайшее время. Выпуск новой модели стал возможным после того, как компания Google приобрела производителя фитнес-браслетов и умных часов Fitbit.

На сегодня известно, что гаджет выйдет в разных цветовых решениях. Будут представлены розовые, белые и черные браслеты, а также устройства в золотом исполнении. Корпус изготовят из нержавеющей стали. Устройства оснастят связью GPS и хорошим защитным стеклом. Подробнее о функциях производитель расскажет во время презентации.