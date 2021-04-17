Разработан новый язык программирования

Код программирования Logica, являющийся открытым, будет использован в новом языке Google, который, по имеющейся информации, сменит Yedalog.

Как сообщают представители компании, главной задачей нововведения является так называемое решение проблем SQL. Язык Logica специалисты из Google решили использовать из-за его краткости, а также возможности многократно использовать механизмы абстракции. Кроме того, появилась возможность поместить код в облачное хранилище Google BiqQuery.

В компании Google рассчитывают существенно повысить качество предоставляемых сервисом, благодаря внедрению новых продуктов. Это необходимо до поддержания высокой конкурентоспособности, отмечают эксперты.