Разработан новый язык программирования

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17.04.2021, 17:26, Новости дня
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Код программирования Logica, являющийся открытым, будет использован в новом языке Google, который, по имеющейся информации, сменит Yedalog.

Как сообщают представители компании, главной задачей нововведения является так называемое решение проблем SQL. Язык Logica специалисты из Google решили использовать из-за его краткости, а также возможности многократно использовать механизмы абстракции. Кроме того, появилась возможность поместить код в облачное хранилище Google BiqQuery.

В компании Google рассчитывают существенно повысить качество предоставляемых сервисом, благодаря внедрению новых продуктов. Это необходимо до поддержания высокой конкурентоспособности, отмечают эксперты.



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