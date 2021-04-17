 

Кейт Миддлтон, принц Уильям, принц Гарри и другие на церемонии прощания с принцем Филиппом

17.04.2021, 16:54, Разное
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Сегодня, 17 апреля, в Лондоне проходят похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Супруг королевы Великобритании скончался в позапрошлую пятницу, 9 апреля, в возрасте 99 лет, не дожив до 100-летия ровно два месяца.

Всю неделю монаршая семья носила траур, а несколько минут назад все они прибыли к стенам замка Виндзор, где монарх и скончался. Как было известно еще задолго до похорон, церемония прощания с ним состоится в часовне Святого Георгия. Гроб с телом покойного герцога до ее начала находился в частной часовне королевской семьи в Виндзорском замке. В 14:40 по местному времени гроб на специально модифицированной для этого машине марки Land Rover Defender был перевезен из частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия. Примечательно, что принц Филипп принял активное участие в разработке дизайне кузова автомобиля еще при жизни. Гроб будет покрыт полотном с изображением герба Дании (три льва и сердце), флага Греции (белый крест на синем фоне), символики семьи Маунтбеттенов (черно-белые полосы) и изображения замка, который означает Эдинбург в титуле герцога.

В пятницу вечером на территории Виндзорского парка были введены особые меры безопасности: по данным таблоида The Sun, вооруженные полицейские образовали тройное кольцо вокруг замка. Сейчас на территорию парка горожан пускают, но к стенам замка не подойти – территория окружена забором. А вдоль дороги, по которой проследует процессия, стоят только журналисты.

Кейт Миддлтон приехала к часовне Святого Георгия

Как стало известно незадолго до начала шествия траурной процессии, службу проведет архиепископ Кентерберийский и декан Виндзорский (духовный глава канонов часовни Святого Георгия). В заключительной части службы прозвучит православная молитва – до свадьбы с Елизаветой Филипп являлся принцем Датским и Греческим и принадлежал к Греческой православной церкви. Ради будущей британской королевы ему пришлось перейти в англиканство. Сообщается, что принц Филипп лично выбирал песнопения, отрывки из Библии и музыкальные произведения, которые прозвучат в ходе панихиды. Это было его предсмертное желание.

Первыми к месту прощания прибыл старший сын принцессы Дианы и принца Чарльза – принц Уильям со своей супругой Кейт Миддлтон. Принца Гарри с ними в автомобиле не было. В отдельной машине приехали дочь принцессы Анны Зара Тиндалл и ее супруг Майк Тиндалл. Это первое появление Зары на публике после рождения третьего ребенка.

Первым впереди гроба прошел оркестр Гренадерской гвардии в парадной форме. (Материал обновляется)



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