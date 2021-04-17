 

В Кубке Билли Джин Кинг украинские теннисистки разгромили японок

17.04.2021, 16:46, Новости дня
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Игры проходили в Черноморске Одесской области.

После двух побед украинских теннисисток 16 апреля следующие два поединка также выиграла сегодня сборная Украины.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина (пятая в мировом рейтинге) обыграла Юки Наито (169-я позиция в рейтинге WTA) и сняла все вопросы о победителе матчевого противостояния, состоящего из пяти игр.

Парную встречу, которая уже ничего не решала, также выиграли украинки – сестры Надежда и Людмила Киченок с результатом 6:2, 7:6 одолели Сихо Акиту и Химари Сато.

Пятого поединка решили не проводить. Общий счет матча – 4:0.

Победа позволила сборной Украины пройти в квалификацию финала Кубка Билли Джин Кинг 2022, отмечает “Большой теннис Украины”.

Контекст:Изначально матч Кубка Федерации между Японией и Украиной должен был пройти 17–18 апреля 2020 года в Японии, однако был перенесен из-за коронавируса.
Кубок Федерации был переименован в Кубок Билли Джин Кинг в сентябре 2020 года.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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