Россия вышлет пять польских дипломатов, так как Варшава “подпевает администрации президента США”

МИД России отмечает, что США продолжают “недальновидно делать ставку” на “обанкротившиеся сценарии “сдерживания Москвы” и Варшава поддерживает “выпады” администрации Джо Байдена.

“К слову, обратили внимание, как быстро в Варшаве “подпели” администрации США, потребовав отъезда из Польши трех российских дипломатов. В свою очередь, из России будут выдворены пять польских дипломатов”, – заявили в российском ведомстве.

Контекст:США 15 апреля ввели новый пакет санкций против России. Ограничения коснулись 32 лиц, причастных к вмешательству в выборы президента США в 2020 году, и шести технологических российских компаний, которые оказывают киберподдержку российским спецслужбам, сообщили в Белом доме.

Кроме того, министерство финансов США издало директиву, которая запрещает американским финансовым институтам напрямую приобретать долговые обязательства, выпущенные Центробанком, Фондом национального благосостояния РФ или министерством финансов после 14 июня 2021 года.

Также США решили выслать из страны 10 сотрудников из российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб.

В сотрудничестве с Евросоюзом, Великобританией, Австралией и Канадой Соединенные Штаты ввели новые санкции против РФ из-за оккупации Крыма.

Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США. В санкционный список попали генеральный прокурор США Мэррик Гарланд, директор ФБР Кристофер Рэй, директор Федерального бюро тюрем США Майкл Карвахаль, советник президента США по внутренней политике, бывший постоянный представитель при ООН и помощник по национальной безопасности Сьюзан Райс и другие.

Это произошло на фоне обострения ситуации на востоке Украины и увеличения Россией военного присутствия у границы с Украиной, а также в оккупированном Крыму.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта сообщил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что создает угрозу военной безопасности государства. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность. По данным Белого дома и Госдепартамента США, численность российских войск у границы с Украиной самая большая с 2014 года.

По данным украинской разведки, на начало марта возле границы с Украиной РФ разместила около 89 тыс. военнослужащих. По прогнозу начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, к 20 апреля их количество увеличится до 110 тыс.

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